By Christina Larson и AP

Рост этих человекообразных обезьян достигал 3 метров, а вес - 295 кг.

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Один из древних видов человекообразных обезьян, судя по всему, вымер сотни тысяч лет назад, когда из-за изменения климата их любимые фрукты стали недоступны в засушливые сезоны, говорится в новом исследовании.

Вид Gigantopithecus blacki, обитавший когда-то на юге Китая, является самым крупным из известных ученым человекообразных обезьян - их рост составлял 3 метра, а вес достигал 295 килограммов.

Но такие размеры могли быть и их слабым местом.

"Это просто массивное животное - просто очень, очень большое, - говорит Рено Жоаннес-Бойо, исследователь из австралийского Университета Южного Креста и соавтор исследования, опубликованного в журнале Nature. - Когда пищи начинает не хватать, настолько крупное животное не может взбираться на деревья, чтобы искать новые источники пропитания".

Что привело к нехватке пищи для человекообразных обезьян?

Гигантские обезьяны, которые, вероятно, напоминали современных орангутанов, около 2 миллионов лет жили на лесистых равнинах китайского региона Гуанси. Они питались вегетарианской пищей, поедая фрукты и цветы в тропических лесах, пока окружающая среда не начала меняться.

Исследователи проанализировали образцы пыльцы и осадочных пород, сохранившиеся в пещерах Гуанси, а также найденные зубы животных, и выяснили, что примерно 600 000 лет назад в лесах стало меньше фруктов, поскольку в регионе стало больше засушливых сезонов.

Гигантские обезьяны исчезли не быстро, а, скорее всего, вымерли в период между 215 000 и 295 000 лет назад, считают исследователи.

В то время как более мелкие обезьяны могли лазить по деревьям в поисках другой пищи, гигантские обезьяны, как показал анализ исследователей, ели больше коры деревьев, тростника и другой непитательной пищи.

"Когда лес изменился, не стало хватать пищи, которую предпочитали представители этого вида", - говорит соавтор исследования Чжан Инци из китайского Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии.

Отверстие пещеры, где были найдены окаменелости Gigantopithcus blacki, с видом на аллювиальную равнину в регионе Гуанси на юге Китая Kira Westaway/Macquarie University via AP

Как изучали вымерших человекообразных обезьян?

Большая часть того, что ученые знают о вымерших человекообразных обезьянах, получена благодаря изучению зубов и четырех крупных костей нижней челюсти, найденных на юге Китая. Полных скелетов не найдено.

Согласно ископаемым данным, в период между 2 и 22 миллионами лет назад несколько десятков видов человекообразных обезьян населяли Африку, Европу и Азию. Сегодня остались только гориллы, шимпанзе, бонобо, орангутаны и человек.

Если первые люди появились в Африке, то на каком континенте впервые возникло семейство человекообразных обезьян, ученые не знают, говорит Рик Поттс, который руководит программой "Происхождение человека" в Национальном музее естественной истории Смитсоновского института.