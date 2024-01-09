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Срочная новость. Официально: 2023-й год признан самым жарким за всю историю

Рыбак идет по сухому участку земли на болотах в провинции Ди-Кар, Ирак, 2 сентября 2022 года
Рыбак идет по сухому участку земли на болотах в провинции Ди-Кар, Ирак, 2 сентября 2022 года Авторское право Anmar Khalil/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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Месяц за месяцем показывая новые температурные рекорды, 2023 год официально признан самым жарким за всю историю наблюдений. Об этом говорится в отчете европейского агентства Copernicus

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После 12 месяцев, в течение которых были зафиксированы новые дневные и месячные рекорды, минувший год был признан самым жарким за всю историю.

В ежегодном глобальном отчете европейского агентства Copernicus говорится, что беспрецедентные температуры, начиная с июня, привели к тому, что 2023 год превзошел показатели до сих пор державшего звание самого теплого - 2016-го года. 

Данные показывают рост глобальной температуры поверхности относительно доиндустриального уровня.

Из графика следует, что в определенные периоды года средние дневные значения превышали эти уровни более чем на 2°C.

По всему миру экстремальное воздействие проявилось в обширных лесных пожарах и продолжительной жаре, которая могла усилиться из-за погодного явления Эль-Ниньо.

Температура в Европе превышала средние значения в течение 11 месяцев, а минувший сентябрь был признан самым теплым за всю историю наблюдений.

В докладе также говорится о том, что показатели за 12-месячный период, заканчивающийся в январе или феврале 2024 года, превысят обозначенный критическим 1,5-градусный уровень повышения глобальной температуры.

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