Эксперт: "Для долгой жизни вещей нужен экодизайн"

Эксперты по охране окружающей среды давно критикуют европейскую потребительскую культуру "купил - выбросил - купил новое". Когда вещи ломаются, мы действительно чаще всего избавляемся от них, не пытаясь починить. Покупка новых устройств вместо ремонта ежегодно стоит потребителям миллиарды евро.

Euronews поговорил с Басом Флипсеном, профессором промышленного дизайна в Техническом университете Делфта (Нидерланды), о том, что на самом деле представляет собой процесс ремонта смартфона. По словам специалиста, починить можно далеко не все из-за сложности дизайна, а значит, именно с него, а еще с менталитета, и надо начинать революцию.

"Это наша лаборатория. Мы оцениваем здесь простоту разборки предмета, - показывает и рассказывает профессор. - Посмотрите, например, на смартфоны: все знают, что у них часто повреждается экран. Но и батареи выходят из строя через пару лет. Вот наш акккумулятор. Мы разобрали его, чтобы посмотреть, насколько прост доступ к сломанной части. Но есть и другие проблемные места. Например, задняя крышка тоже ломается. Она сделана из стекла, его очень легко разбить. А вот отремонтировать или заменить заднюю крышку сложно, доступ к ней идет сверху вниз, и нужно разобрать все детали. Получается, что если вы помещаете очень хрупкую деталь последней, под другими, то для ремонта придется разобрать множество слоев. Еще один пример - экран. Он, конечно, сломан. Но если вы отремонтируете только его,он не будет работать, потому что вам также нужно заменить микросхему... И тут не обойтись без клея. Когда вы собираете все элементы вместе, они должны стать водонепроницаемыми. Водонепроницаемость предполагает, что вы все хорошо склеиваете. Это непросто, тут нужно быть очень профессиональным.

Возможно, 40 лет назад ремонт и был нормой. А сейчас нормой является замена. Так что здесь есть, над чем работать. Вы можете произвести хороший ремонт или разработать дизайн, удобный для восстановления, но если потребитель не изменит своих взглядов, то придется сложно. Так что культуру потребления придется менять!"