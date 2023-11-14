Европейцам легче дышать: власти и общество занялись чистотой воздуха

В ЕС медленно, но верно снижается концентрация загрязняющих веществ в воздухе. Многочисленные приложения фиксируют прогресс.

Чтобы передвигаться, отапливать дома и питаться, мы выделяем вредные молекулы. Мы вдыхаем их каждый день; ежегодно тысячи людей в Европе заболевают по этой причине. Тем не менее со временем воздух становится чище. Технологии позволяют отслеживать его качество в режиме реального времени и принимать меры.

Польша: нет "коптилкам"

В Польше содержание мелкодисперсной пыли регулярно превышает европейские нормы. В качестве примера можно привести Варшаву: зимой уровень смога в польской столице достигает рекордных значений. "Когда наступает зима и люди начинают пользоваться отоплением, это просто ужасно", - говорит один из жителей.

Основным источником выбросов остается уголь, которым топят часть домов. Власти стремится перевести их на газ, запретив трубы, прозванные "коптилками". По оценкам, всего за несколько лет число таких труб в Варшаве сократилось с 17 тысяч до 4 тысяч. Но, по мнению Петра Сергеева, местного активиста, их по-прежнему слишком много. "Приложение показывает, что уровень PM10 составляет 187 единиц при разрешенной отметке в 50. То есть мы превышаем норму на 400%. Мы пытаемся показывать данные людям. Они часто говорят: "Нет тут никакого загрязнения воздуха, о чем вы? Я ничего не чувствую. Воздух довольно серый, но зимой это обычное дело". 10 лет назад жители называли источником загрязнения транспорт, а сегодня - уголь. Так что нам удалось изменить восприятие в польском обществе. На следующем этапе мы будем говорить с политиками".

В муниципалитете Варшавы мы встречаемся с Яцеком Киселем, бывшим активистом по охране окружающей среды, который сейчас отвечает за мониторинг качества воздуха в городе. "Наши самые популярные СМИ каждый день передают информацию о состоянии воздуха - говорит Кисель. - У нас также разработаны приложения на телефонах. После многих предупреждений о смоге люди начали их использовать".

Столица - на передовой борьбы со смогом в Польше еще и благодаря разветвленной сети датчиков и станций контроля. "Закрытие 70% "коптилок" улучшило качество воздуха, - признает Кисель, - но этого недостаточно, ведь у нас по-прежнему много машин. Даже ликвидировав все угольные печи в Варшаве, мы не решим проблему, если они останутся в пригородах: загрязненный воздух оттуда придет к нам".

В Брюсселе смотрят за чистотой

Польша все еще далека от достижения цели ЕС по "нулевому загрязнению" воздуха к 2050 году. Но перемены идут полным ходом. Это касается и Бельгии, Брюссель - один из самых загрязненных городов Европы в плане содержания в атмосфере оксидов азота. Дорожное движение ответственно за две трети выбросов, и пик загрязнений приходится на центр. Местная ассоциация Les chercheurs d'air попросила добровольцев измерить уровень загрязнения в их домах с помощью пробирок, которые улавливают самые мелкие частицы.

Пробирки анализируют в лаборатории профессора Филипа Мейсмана в университете Антверпена. Ассоциация Мейсмана CurieuzenAir объединила 20 тысяч добровольцев для мониторинга качества воздуха во Фландрии и Брюсселе. "Мы используем эти данные для улучшения наших компьютерных моделей, - поясняет Мейсман. - Таким образом, граждане могут напрямую помогать исправлению ситуации. Данные доказывают, что качество воздуха улучшается. Так что политика в этой сфере работает".

Работает и не стоит на месте! Сейчас в ЕС пересматривают директиву о качестве воздуха, предлагая снизить разрешенный порог загрязнений.

Копенгаген: "Ситуация лучше по всем показателям"

Чтобы узнать больше, мы отправились в Копенгаген, где чрезвычайно развита велосипедная культура. Копенгаген также является штаб-квартирой Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС).

Альберто Гонсалес Ортис, эксперт ЕАОС, показал, как работает Европейский индекс качества воздуха - приложение, запущенное агентством, куда стекают данные примерно с 4 тысяч станций мониторинга по всей стране.

"Мы видим, что здесь, в Копенгагене, ситуация хорошая, потому что сильный ветер уносит загрязняющие вещества, - поясняет Гонсалес Ортис. - Мы также можем сравнить ситуацию в разных районах. Если вы хотите пойти на пробежку, то можете выбрать подходящее время, когда загрязнение не слишком велико, а также оптимизировать маршрут".

Помогают ли европейские программы в этой области? Гонсалес Ортис отвечает утвердительно. "У нас действует обширное законодательство, касающееся промышленности, есть директива о выбросах, стандарты в сфере транспорта. И, конечно, у нас работают директивы о качестве воздуха".

Стал ли воздух, которым мы дышим, чище? "Гораздо чище, - поясняет Ортис. - Ситуация улучшилась практически по всем веществам. Но это не значит, что мы достигли идеала, поскольку знаем, что нет безопасной концентрации загрязняющих субстанций. Цель должна состоять в том, чтобы свести на нет их присутствие и приблизиться таким образом к рекомендациям ВОЗ".