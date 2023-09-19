Ускорение глобального потепления, нехватка питьевой воды, исчезающее биоразнообразие. Как перейти от производительной, но недолгосрочной аграрной системы ЕС, к чему-то радикально новому? Ответ должна дать "Зелёная сделка", надеются эксперты.

Кристиан Юг, руководитель аграрного отдела INRAE (Научно-исследовательский институт сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды, Франция):

« На нас лежит значительная ответственность по отношению к ныне живущим и будущим поколениям. Мы не можем смириться с глобальным потеплением, которое ускоряется, особенно в настоящий момент. Мы не можем смириться с нехваткой питьевой воды и её ухудшающимся качеством, с исчезающим биоразнообразием. То есть мы должны восстанавливать всё это параллельно с продолжением аграрного производства. Вопрос не в том, что именно мы выбираем, а в том, как нам этого добиться? "Зелёная сделка" бросает нам должный вызов и фиксирует соответствующие перспективы. Далее следует сосредоточиться на том, чтобы исследования и инновации привели нас к по-настоящему новым решениям. Нам придётся изобрести сложную систему с учётом всех этих данных ».

Сириль Фурнерис, Euronews: - Это нельзя назвать шагом назад ?

Кристиан Юг, руководитель аграрного отдела INRAE:

« Вовсе нет, напротив - речь идёт о том, чтобы использовать это более значительное разнообразие и поставить его на службу глубинной трансформации сельского хозяйства. Именно в этом суть агроэкологии, в конечном итоге: как увеличить функционльность наших угодий ».

Сириль Фурнерис, Euronews: - Почему так трудно сдвинуть всё это с мёртвой точки?

Кристиан Юг, руководитель аграрного отдела INRAE:

« На самом деле, всё это означает больше видов, больше севооборотов, больше сложностей. То есть фермерам нужны дополнительные навыки управления. Другое дело, если вы вводите другие виды, вам нужны цепочки добавленной стоимости для их использования. Фермеры не могут нести всю ответственность. Входящие в цепочку звенья должны взять на себя свою долю ответственности и управлять преобразованием этой продукции для создания добавленной стоимости, что происходит одновременно с переработкой продуктов питания. Поэтому главный вопрос заключается в том, как нам выйти из систем, которые очень сбалансированы и очень эффективны? Они производят много, а продукты питания недороги. Трансформация этих систем предполагает поиск путей их разблокирования с помощью государственной политики (отсюда важность "зелёной сделки"), инноваций (отсюда важность научных исследований) и вовлечения заинтересованных сторон, групп фермеров и НПО в обсуждение траектории будущего. Завтрашний день оправдывает наши амбиции по созданию действительно новых систем ».