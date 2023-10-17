Демонтаж дамб: эксперты говорят о пользе для будущего

Более половины возведенных в Европе дамб не используются и даже не учтены. Их демонтажа, возвращения рек в естественные условия развития добивается НПО. Его глава - наш собеседник в этом репортаже.

Нужны ли европейским рекам все построенные на них дамбы? Группа Dam Removal Europe добивается демонтажа устаревшей инфраструктуры и объясняет необходимость этого шага обществу.

Пао Фернандес Гварридо, руководитель проекта, дала интервью нашему каналу. "Dam Removal Europe - инициатива шести организаций, которые хотят донести до общественности, почему важно сносить плотины - и для самих рек, и для людей, - рассказывает она. - В 36 странах Европы - 1,2 миллиона объектов речной инфраструктуры. Из них свыше половины не включены в официальные списки, то есть заброшены и не имеют никакого применения. Устранив инфраструктуру, которая не используется по назначению, мы сможем предотвратить эрозию рек и наводнения, позволим водоносным горизонтам пополняться должным образом, избежим ухудшения качества воды".

Опыт прошлого и прогноз на будущее

Эксперт ссылается на опыт стран, где давно убирают старые дабы. "В Европе такие страны, как Франция, которая является лидером, и Дания, уже почти 30 лет обходятся без таких строений. Они убедились, что в долгосрочной перспективе это приносит прямую выгоду населению".

В чем именно выгода? Пао Фернандес Гварридо поясняет: "Через 30 лет мы столкнемся с экстремальными условиями, когда доступ к воде будет затруднен. Если мы подготовимся, то у нас будет меньше проблем. Плотины - как рентгеновские лучи. Сто лет назад, когда лучи были открыты в медицине, они казались революционными, очень позитивными. Но со временем выяснилось, что рентген вреден для здоровья человека.

Перестали ли мы в XXI веке использовать эти лучи в больницах? Нет. Но мы облучаем людей уже не сорок минут, а одну секунду. Очень важно, чтобы мы управляли реками не так, как в 50-60-е годы, а с учетом знаний и технологий нашего столетия".