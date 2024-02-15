Война в Украине: Литва помнит об имперских амбициях Кремля

Еврокомиссар из Литвы много делает для военной и финансовой помощи Украине. Виргиниус Синкявичюс также ратует за укрепление оброноспособности Запада

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Литва первой из трех стран Балтии провозгласила независимость от Советского Союза в 1990 году. Теперь эта маленькая республика оказывает непропорционально большую военную и финансовую помощь Украине. У этому приложил руку бывший литовский министр, а ныне еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниус Синкявичюс. Он дал интервью Euronews в Киеве, где встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Синкявичюс сказал нашему корреспонденту Шоне Мюррей, что ужасы советской власти живы в памяти литовцев:

"Это истории сотен и тысяч сосланных людей. Если вы происходите из семьи учителей или у вас большая ферма, вас скорее всего отправили бы в Сибирь. Большинство таких литовцев так и не приехали обратно, они никогда не вернулись".

"Если посмотреть сейчас на Украину, то не так много изменилось: много детей было похищено, многим семьям пришлось пройти через российские лагеря и т. д. То, что там делают - это этническая чистка. В этом плане ничего не изменилось. Это прежние имперские амбиции. Их проявления навязываются сейчас Украине. А Литва, конечно, всё ещё помнит эту часть нашей трагической истории".

Еврокомиссар отметил, что Запад долгое время проявил беспечность в отношении угрозы с Востока. Теперь, по словам Синкявичюса, Евросоюзу нужно позаботиться о своей обороноспособности.

"Для западного мира чрезвычайно важно иметь план поддержки Украины. Странам Евросоюза настало время вместе принять правильные решения. Если же мы будем бороться друг с другом за такие решений, то отправим позитивный сигнал Москве и очень негативный Киеву".

"По-моему, мы ошибаемся, когда думаем, что в этом месяце или в ближайшие месяцы всё может закончиться. Но мы видим, что Россия рассчитывает именно на это. В ней ждут выборов в США и выборов в ЕС. После них наш Союз может стать совсем другим. Мы уже видим, что некоторые новые правительства в ЕС не склонны так же поддерживают Украину".

Что можно сказать премьер-министру Венгрии Виктору Орбану?

"Было бы стыдно не видеть очевидного стремления отложить принятие решений, например не провести голосование по вступлению Швеции в НАТО. Это направлено против коллективной безопасности, против интересов ЕС, против интересов западного мира. Это то, что может удовлетворить только одну сторону: московский режим. Поэтому пришло время значительно увеличить наш оборонный потенциал, усилить военно-промышленный комплекс, чтобы не только снабжать Украину, но и обеспечивать самих себя".