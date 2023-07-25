Ученые уходят на дно, чтобы описать спрятанные под водой сокровища

Океан хранит бесчисленные археологические сокровища, которые на протяжении многих веков находили свое пристанище на морском дне. До недавнего времени для изучения этих объектов требовались опытные дайверы, но скоро они станут доступны широкой публике.

Сразу несколько европейских проектов посвящены исследованию и популяризации подводного культурного наследия. Ученые ставят на оцифровку, надеясь заинтересовать общество уникальными экспонатами и привлечь внимание к охране морей. В городе Изоле-Тремити программа "Океан" побеседовала с Фабио Бруно, доцентом Университета Калабрии, о проекте CREAMARE, который он координирует.

"Под водой скрыто культурное наследие, состоящее из затонувших городов, древних судов, насчитывающих 4 тысячи лет истории и представляющих собой очень интересное свидетельство прошлого, нашего прошлого - культур, бороздивших моря, торговли, войн, которые, к сожалению, также имели место, и всех трагедий, которые они так или иначе вызвали, - рассказывает ученый.

По его словам, Средиземное море - одно из самых богатых древностями, "именно в нем легче всего встретить затонувшие суда такого типа".

"Подводное культурное наследие существует в симбиозе с морской средой, поэтому останки часто становятся домом для морских видов. Мы стараемся помочь людям понять важность сохранения подводного культурного слоя, и одновременно защиты моря, его экосистемы, которая сегодня так хрупка и находится под такой угрозой", - поясняет Бруно.

Как именно?

"В прошлом мы специализировались на создании виртуальной реальности, позволяющей проводить исследования с помощью гарнитур виртуальной реальности и других систем. В последнее время мы также начали разрабатывать так называемые serious games - образовательные видеоигры, которые позволяют людям больше узнать о культурном наследии в целом".