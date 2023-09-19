By Euronews Green и Reuters

Уровень воды в одном из старейших озёр Европы достиг самой низкой отметки за последние столетия. Это представляет угрозу для многих видов диких животных и растений.

Лодка рыбака Ванчо Василевского часто садится на мель на озере, где обитает более 2 000 видов рыб, птиц, млекопитающих и растений.

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"За последние два-три месяца вода опустилась на 36 см, а в последние дни, по всей видимости, ещё на два-три см", - говорит наш собеседник.

"Вода будет убывать и дальше. Дождей нет, зимы нет, снега нет, рек нет. Только одна река впадает в озеро... Это катастрофа, стихийное бедствие".

Такая тенденция наблюдается уже несколько десятилетий на озере Преспа, которому около пяти миллионов лет и которое расположено высоко в горах. Уровень воды в нём сейчас находится на 8 с лишним метров ниже, чем в конце 1970-х годов.

В отчёте NASA за 2022 год говорится, что, согласно спутниковым снимкам, за период с 1984-го по 2020-й водоёмпотерял 7% своей площади и половину объёма воды.

Рыбак Вейн Василевски плывёт по озеру Преспа, Северная Македония, 7 сентября 2023 года. REUTERS/Ognen Teofilovski/File Photo

Почему уменьшается площадь озера Преспа?

Площадь озера Преспа составляет около 260 кв. км, это в два раза больше площади французской столицы, например. Более двух третей его территории принадлежит Северной Македонии, а остальная часть - Греции и Албании.

По мнению экологов, основные причины потери воды - это осадков, испарение и чрезмерное использование воды для орошения всеми тремя странами.

Эксперты, работающие над Программой развития ООН (ПРООН), предупредили, что некоторые виды диких животных, обитающих на озере, находятся под угрозой исчезновения из-за разрушения их среды обитания. Это результат нерациональных методов ведения сельского хозяйства: эрозии почв, вредных отходов и неочищенных сточных вод.

Снижение уровня воды сказывается и на ещё более крупном Охридском озере, которое расположено всего в 10 км от Преспы и получает около трети водных ресурсов оттуда.

На снимке с беспилотника видно, как вода отступила на километр от береговой линии в Преторе, озеро Преспа, Северная Македония, 6 сентября 2023 года. REUTERS/Ognen Teofilovski/File Photo

"Адаптироваться к новым условиям и менять привычки"

Драган Арсовски, биолог из неправительственной организации "Македонское геологическое общество", говорит, что уровень воды в озере поднимался и опускался на протяжении веков, и местная экосистема сохранилась. Сегодня же - люди никак не могут адаптироваться к новым условиям и принять меры.

"Есть некоторые вещи, связанные с глобальным изменением климата, на которые мы просто не в силах повлиять, и нам необходимо адаптироваться к тому, что нас ожидает. Но кое-что мы можем изменить, например, наши повседневные привычки", - утверждает он.

Использование пестицидов фермерами, которые выращивают фрукты, привело к быстрому росту биомассы, что ставит под угрозу эндемичные виды растений и животных.

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Собирающий урожай слив недалеко от озера Менде Пандевски сетует: "Пестициды попадают в подземные воды, в озеро, они проникают везде и очень опасны для Преспы".