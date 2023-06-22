Расследование: ЕС и Великобритания экспортировали 1000 тонн запрещенного пестицида в другие страны

Этот опасный фунгицид был запрещен в ЕС три года назад. Почему же его до сих пор отправляют в развивающиеся страны?

Деревни в Коста-Рике вынуждены доставлять питьевую воду на грузовиках после того, как поставляемый из Европы пестицид сильно загрязнил воду в регионе.

Хлороталонил - опасный химикат, который был запрещен в ЕС в 2020 году из-за негативного влияния на грунтовые воды и способности вызывать рак.

Французские власти столкнулись с необходимостью проведения масштабных работ по очистке от фунгицида, что может привести к резкому росту счетов за воду.

Однако Германия, Италия и Великобритания входят в число европейских стран, которые по-прежнему поставляют сотни тонн пестицидов на основе хлороталонила в более бедные страны, показало новое расследование, проведенное британским подразделением Greenpeace и швейцарской НПО Public Eye.

Это первое в своем роде расследование, где оценивается масштаб экспортной торговли хлороталонилом после введения запрета в ЕС и тяжелые потери, которые он наносит в странах-импортерах.

Ниже приводятся основные выводы, предоставленные Euronews Green.

Хлороталонил отравляет воду в Коста-Рике

Люди набирают питьевую воду из автоцистерны в Санта-Розе, Коста-Рика. Unearthed

Хосе Мигель Кесада в течение 40 лет работал на ферме в Сипресесе, распыляя фунгициды, включая хлороталонил, до семи дней в неделю.

Сейчас 76-летний старик страдает от рака языка.

"Говорят, что, видимо, это из-за солнца и химикатов", - говорит он. Единственное, что я знаю, это то, что я работал в сельском хозяйстве, а мы всегда работали с этими химикатами".

В течение последних восьми месяцев власти Коста-Рики доставляли грузовики с водой жителям деревень Сипресес и Санта-Роза, после того как лабораторные анализы обнаружили в водопроводной воде в 200 раз превышающее безопасную норму содержание хлороталонила.

"У нас в стране существует серьезная проблема с загрязнением воды, которая была обнаружена, в частности, в районе Картаго, в акведуках Сипресеса и теперь в Санта-Розе в кантоне Ореамуно", - говорит исследователь Программы развития ООН Элидьер Варгас.

"Вероятно, если мы продолжим исследовать другие акведуки, они будут появляться и дальше", - добавляет он.

Недавний доклад министерств здравоохранения и охраны окружающей среды Коста-Рики показывает, что правительство остро осознает эту опасность.

Документ предупреждает, что более 65 000 человек в сельскохозяйственных районах Ореамуно и Альварадо, расположенных на севере Картаго, пьют воду, полученную в аналогичных условиях.

Насьенте Плантон, Коста-Рика. Правительство обеспокоено тем, что десятки тысяч людей в регионе могут пить опасную воду. Unearthed

В докладе говорится, что "существует очень высокая вероятность присутствия загрязняющих веществ из-за использования химических продуктов".

В общей сложности в Коста-Рике используется более 800 тонн фунгицида в год - стране, славящейся своим богатым биоразнообразием и экологичностью, говорит Варгас.

При этом здесь не проводится регулярный анализ воды на содержание хлороталонила. Как и многие другие страны с низким и средним уровнем дохода, власти даже не имеют возможности проверить воду на наличие метаболитов (расщепленных молекул) фунгицида в водотоках.

Италия, Бельгия, Великобритания и Дания входят в число европейских стран, которые отправили опасный пестицид в Коста-Рику, посчитав его небезопасным для использования на собственных фермах.

Какие европейские страны экспортируют больше всего хлороталонила?

В 2022 году агрохимические компании опубликовали планы по экспорту 900 тонн фунгицида из ЕС, свидетельствуют документы, полученные Unearthed в соответствии с законами о свободе информации.

Большая часть экспорта была из Германии (302 тонны), за ней следуют Италия (242 тонны) и Бельгия (234 тонны). Греция, Нидерланды и Испания также были вовлечены в этот процесс, а Великобритания отправила 104 тонны пестицидов на основе хлороталонила в прошлом году.

Огромная доля продаж пришлась на одну компанию. Пестицидный гигант Syngenta, базирующийся в Швейцарии и принадлежащий КНР, обеспечил более 40% объема хлороталониловых продуктов.

Syngenta и другие крупные производители пестицидов - крупные транснациональные корпорации, имеющие производственные площадки и филиалы во многих странах.

Подавляющая часть экспорта из ЕС - около 90% по весу - была направлена в страны с низким уровнем доходов, где, по данным агентств ООН, слабый контроль делает пестициды еще более опасными.

Основным пунктом назначения был Египет, за ним следовали Алжир, Камерун и Колумбия.

Похоже, что Brexit не привел к размежеванию экспортной торговли запрещенными пестицидами между ЕС и Великобританией. В 2022 году, говорится в расследовании, компания Syngenta уведомила об экспорте 14 тонн чистого хлороталонила из ЕС в Великобританию.

Позже в том же году она уведомила об экспорте 51 тонны готовых к продаже пестицидов, содержащих это химическое вещество, из Великобритании обратно в ЕС, готовых к повторному экспорту.

Анализируя таможенные данные Коста-Рики, следователи обнаружили, что Италия и Бельгия экспортировали в страну хлороталонил в 2020 и 2021 годах. Все экспортированные Италией препараты были произведены немецким химическим гигантом BASF для фунгицида под названием Акробат, используемого на томатах и картофеле.

"Если ученые считают хлороталонил слишком опасным для использования на наших полях, то почему европейским компаниям все еще разрешено сбрасывать его в более бедные страны с более мягкими правилами?" - задается вопросом Марко Контейро, директор по сельскохозяйственной политике европейского подразделения Greenpeace.

По его словам, эти костариканские деревни, скорее всего, являются верхушкой айсберга, поскольку расследование показывает, что пестицид экспортируется широко. Пока Европейский союз не пресечет экспорт запрещенных химикатов, опасность для сельскохозяйственных сообществ по всему миру сохранится.

Насколько опасен хлороталонил, и какие европейские страны заражены им?

Женщина пьет воду из фонтана, Верхние Альпы, Франция. Reuters

Хлороталонил был запрещен в ЕС и Великобритании после того, как Европейское управление по безопасности пищевых продуктов признало его потенциальным канцерогеном и загрязнителем питьевой воды.

Метаболиты этого фунгицида чрезвычайно устойчивы в воде, и их удаление из питьевой воды является сложным и дорогостоящим. Некоторые из этих расщепленных веществ могут обладать "генотоксическим потенциалом" - это означает, что они могут повреждать генетическую информацию клеток, вызывая рак.

Во Франции почти треть питьевой воды загрязнена одной конкретной молекулой с уровнем, превышающим допустимые нормы, говорится в недавнем докладе Французского агентства по продовольствию, охране окружающей среды и здоровья и безопасности труда.

Швейцария также сталкивается с проблемой загрязнения грунтовых вод на больших площадях - в основном на Швейцарском плато, где ведется интенсивное сельское хозяйство. Швейцарское федеральное управление по охране окружающей среды предупредило, что хлороталонил, который использовался в течение 30 лет до запрета ЕС, мог "ухудшить состояние грунтовых вод на многие годы".

Системы очистки воды отстают от повсеместно распространенного фунгицида. Новые технологии фильтрации его метаболитов могут повысить стоимость воды до 75%, пишет швейцарская пресса, основываясь на результатах исследований, проведенных в Лозанне. Французская газета Le Monde также отмечает, что производители воды могут столкнуться со счетами за очистку в миллиарды евро, которые неизбежно будут переложены на потребителей.

Запретит ли Европа экспорт хлороталонила?

Комиссар ЕС по окружающей среде Виргиниус Синкявичюс признает, что блок "не будет последовательным в своем стремлении к свободной от токсинов окружающей среде, если опасные химикаты, запрещенные в ЕС, все еще могут производиться здесь, а затем экспортироваться".

Эти химикаты "могут нанести одинаковый вред здоровью и окружающей среде независимо от того, где они используются", добавил Синкявичюс.

Его комментарии прозвучали в ходе начавшейся в прошлом месяце консультации ЕС по решению этой проблемы.

Комиссия обязалась прекратить экспорт запрещенных в ЕС пестицидов еще в 2020 году. Но ее стратегия по химическим веществам сталкивается с жесткой оппозицией со стороны химического лобби, предупреждает Unearthed. И участники кампании обеспокоены тем, что теперь предложения будут слишком запоздалыми, чтобы стать законом до следующих европейских выборов в 2024 году.

Рабочий в Коста-Рике опрыскивает посевы фунгицидом компании Syngenta, содержащим хлороталонил. Unearthed

Тем временем некоторые европейские страны вводят национальные запреты на экспорт. Франция первой ввела в действие знаковый закон в январе 2022 года, хотя Unearthed и Public Eye нашли в нем "серьезные лазейки".

Германия и Бельгия - основные экспортеры хлороталонила через Syngenta и индийскую транснациональную корпорацию UPL соответственно - теперь намерены последовать примеру Франции.

Но пестицидная промышленность оказывает давление и здесь. Проект постановления министра охраны окружающей среды Бельгии, принятый в декабре, который должен был предотвратить экспорт хлороталонила, встречает яростный отпор со стороны Бельгийской ассоциации производителей средств защиты растений.

"Реальность не такая уж черно-белая!", - говорится в заявлении Belplant. В нем подчеркивается потенциальная потеря рабочих мест среди прочих недостатков национального запрета на экспорт этих химикатов.

В прошлом году правительство Германии объявило о введении аналогичного запрета с весны 2023 года. Но нет признаков того, когда будет опубликован проект постановления, отмечается в расследовании.

Unearthed добавляет, что правительство Великобритании на сегодняшний день не взяло на себя никаких обязательств по рассмотрению вопроса об ограничении или прекращении экспорта запрещенных пестицидов.

Компания Syngenta не ответила на запрос расследования о комментарии. BASF прокомментировал, что сообщения из Коста-Рики вызывают "большую озабоченность".

"Мы знаем, что многим трудно представить, что средства защиты растений, которые не зарегистрированы (или уже не зарегистрированы) в ЕС, могут быть безопасно использованы в правильном контексте", - отметил представитель немецкой компании.

По его словам, в мире существуют огромные различия в культурах, почве, климате, вредителях и методах ведения сельского хозяйства.

"Мы адаптируем наши продукты для конкретных региональных рынков. Перед продажей все наши продукты проходят всесторонние испытания, оценку и утверждаются государственными органами в соответствии с официальными процедурами утверждения, установленными в соответствующих странах", - заявил представитель BASF.