Туристический налог: въезд в Венецию станет платным

В 2024 году туристам, приезжающим на один день в Венецию, придётся платить за посещение города 5 евро. Безбилетников будут штрафовать.

Совсем скоро любой турист, приезжающий в Венецию на один день, должен будет заплатить туристический налог. О его введении сообщили власти итальянского города. По их словам, эта мера принята в попытке разрешить проблему чрезмерного туризма.

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Система бронирования будет запущена в тестовом режиме в течение 30 дней весной-летом 2024 года.

Она должна была заработать ещё в январе 2023-го, но, по сообщениям, была отложена из-за логистических проблем и опасений, что это ударит по доходам от туризма.

Вот что известно на данный момент о том, как будет взиматься новый туристический налог.

В каких случаях нужны регистрация и входной билет?

Путешественники, желающие посетить Венецию, будут обязаны зарегистрироваться заранее. Речь идёт лишь об однодневном визите: тем, кто останется на ночь, платить за въезд не нужно.

Туристы, прибывающие как на общественном, так и на частном транспорте, должны будут предварительно забронировать билет.

Те, кто планирует посетить близлежащие острова, такие как Бурано и Мурано, также должны зарегистрироваться и оплатить посещение. Для экскурсии по нескольким островам и Венеции, достаточно одного билета.

Некоторые гости города, совершающие однодневные поездки, освобождаются от уплаты за входной билет, хотя бронировать его им всё равно придётся. К ним относятся жители региона Венето, студенты, а также те, кто навещает в городе родственников.

Для посещения близлежащих островов, таких как Бурано и Мурано, также придётся зарегистрироваться и заплатить. Canva

Когда туристы начнут платить за посещение Венеции?

Власти Венеции уточняют, что количество туристов ограничивать не будут, правда, при достижении опредёленного порога будет увеличена плата за въезд.

В начале недели городской исполнительный совет проголосовал за введение 30-дневного испытательного срока. Скорее всего он выпадет на период между праздничными и выходными днями весной или летом 2024 года.

Окончательное утверждение плана мер ожидается 12 сентября.

Как можно заказать билеты в Венецию?

Для покупки билетов в Венецию будет создана онлайн-система на нескольких языках.

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При бронировании посетители получат QR-код в качестве билета, который необходимо предъявлять контролерам.

Для тех, кто прибывает на общественном транспорте, может быть предусмотрена возможность покупки входного билета одновременно с проездным.

Если такая услуга не предоставляется, операторы общественного транспорта будут делать объявления для пассажиров, напоминая им о необходимости бронирования.

Посетителям рекомендуется приобретать билеты заранее, тогда цены на них скорее всего будут ниже.

Сколько придётся заплатить за посещение Венеции?

В течение тестового периода стоимость билетов будет составлять 5 евро.

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В особо оживлённые периоды турсезона, возможно, её повысят. Это будет происходить тогда, когда количество туристов, забронировавших билеты на посещение города, превысит опредёленный порог, который пока не объявлен.

Когда число приезжих на однодневную экскурсию в город будет меньше предельных показателей, нужно будет регистрироваться, а сам въезд будет бесплатным.

В оживлённые периоды турсезона гостям города придётся платить больше AP Photo/Luca Bruno

Как будут проверяться билеты?

По всему историческому городу расставят контролёров, проверяющих билеты или документы, подтверждающие освобождение от оплаты.

Власти также рассматривают возможность введения турникетов в некоторых точках входа в город, например, на железнодорожном вокзале.

Если вы забыли купить билет в Венецию

Власти Венеции заявили, что в пунктах въезда в город, таких как автобусный вокзал на Пьяццале Рома или железнодорожный вокзал, разместят объявления, напоминающие о необходимости приобретения билетов.

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Посетителям, прибывшим в город без брони и билета, придётся заплатить полную сумму в размере 10 евро, плюс штраф в размере от 50 до 300 евро.

На что пойдёт плата за въезд?

Плата "не является инструментом для зарабатывания денег", - говорится в заявлении властей города.

Помимо расходов на эксплуатацию системы, все поступления от платы за въезд будут направлены на благоустройство города и программы помощи жителям. Это, например, техническое обслуживание, уборка территории и снижение стоимости жизни.