Самые смертоносные землетрясения века

Землетрясение в Марокко стало одним из 20-ти самых разрушительных в XXI веке.

Около 2 500 человек стали жертвами землетрясения магнитудой 6,8, произошедшего в Марокко в минувшую субботу. В последний раз такая природная катастрофа потрясала страну 21 год назад, когда в результате подземных толчков, которые вызвали масштабные разрушения, погибли 628 человек. Самое же смертоносное землетрясение в истории Марокко произошло в 1960 году. Оно имело магнитуду 5,9 и унесло жизни более 13 000 человек.

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Землетрясение 9 сентября заняло 14-ю строчку в списке самых смертоносных в XXI веке. Надежда найти пропавших без вести живыми ещё есть. Но, как опасаются многие, число жертв наверняка будет больше.

Совсем недавно - 6 февраля - мир повергли в шок масштабы землетрясения в Турции и Сирии. Тогда погибли, по последним подсчётам 56 697 человек, что равно населению таких городов, как Бове или Нарбон во Франции.

По количеству жертв эта катастрофа находится на 50-м месте среди всех самых смертоносных в мире с 500 г. до н.э., по данным американского Агентства по мониторингу геофизических явлений (NCEI - Nation Centres for Environmental Information), и на пятом месте с начала XXI века.

1. Гаити, 12 января 2010 г.: 316 тыс. погибших

2. Суматра, 26 декабря 2004 г.: 227 899 погибших

3. Провинция Сычуань в Китае, 15 мая 2008 г.: 87 652 погибших

4. Пакистан, 8 октября 2005 г.: 76 213 погибших

5. Турция/Сирия, 6 февраля 2023 г.: 51 880 погибших

По данным учёных-сейсмологов, ежегодно в мире происходит в среднем 15 землетрясений с магнитудой более 7,0. Поэтому землетрясение 6 февраля с магнитудой 7,8 считается одним из самых сильных.

По словам Джоанны Фор Уокер, директора Института снижения рисков и катастроф Университетского колледжа Лондона, это землетрясение высвободило в 250 раз больше энергии, чем подземные толчки магнитудой 6,2, которые произошли в Центральной Италии и унесли жизни почти 300 человек в 2016 году.

Однако, по данным учёных, в XX веке сейсмическая активность на восточно-анатолийской линии разлома, на которой произошло землетрясение 6 февраля, была очень низкой.

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"Если брать в расчёт только сильные землетрясения, зафиксированные сейсмометрами, то график окажется пустым", - говорит Роджер Муссон, исследователь из Британской геологической службы. По информации Геологической службы США, с 1970 года в этом регионе было зарегистрировано всего три землетрясения силой более 6 баллов по шкале Рихтера.

Последняя трагедия в этом регионе произошла в 1822 году при землетрясении магнитудой 7,0. По данным NCEI, тогда погибло около 20 тыс. человек.

Самые смертоносные землетрясения XX и XXI веков

Землетрясение, разрушившее Гаити в январе 2010 г., до сих пор считается самым масштабным по количеству жертв в XX и XXI веках. По этому показателю его превосходит только землетрясение в Китае 1556 года с 830 тыс. погибших.

Только семь землетрясений, зарегистрированных NCEI, достигали магнитуды 9 и более. Самое сильное из них произошло 22 мая 1960 года в Перу. Оно унесло жизни 2226 человек.

Магнитуда, глубина очага, тип движения - это факторы, от которых, безусловно, зависит количество жертв, но они вовсе не единственные. Возникновение оползней или цунами после землетрясения могут сделать последствия ещё более катастрофичными, как и погодные условия, а также типы сооружений и несоблюдение норм при строительстве зданий.