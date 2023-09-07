Греция после пожаров: труды всей жизни превратились в пепел

By Euronews

Лесные пожары в Греции обернулись катастрофическими последствиями для людей, занимающихся сельским хозяйством. Им предстоит все начать заново.

Недавние лесные пожары в Греции обернулись ужасающими последствиями для окружающей среды и целых сообществ. Больше всех пострадали люди, занимающиеся выращиванием сельскохозяйственных культур и животноводством. В деревне Аванда, жителей которых эвакуировали одними из первых, сложилась тяжелая ситуация.

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Йоргос Хацигеоргиу, житель Аванды:"В этом районе действуют три кооператива лесозаготовителей, а если говорить о более широкой территории, то шесть. Они, помимо того, что сейчас занимаются сжиганием древесины для промышленных нужд, в ближайшие годы не смогут заниматься тем, чем они занимались долгое время, - торговлей древесиной на топливо. Из четырех животноводческих помещений, которые мы имели в этом районе, три были полностью уничтожены".

Эти оливковые рощи, расположенные в Макри, достались в наследство от деда Димитрису и Василису Адамидисам. Братья ведут фермерское хозяйство вот уже более семи лет. Огонь уничтожил 98% оливковых деревьев. Сгорела сельскохозяйственная техника и оборудование, необходимые для ежегодного производства десятков тонн оливок.

Василис Адамидис, производитель оливок:"Все началось с дедушки. Деревья росли вместе с ним. Потом мы с моим братом стали преемниками, и получили все это. Это впечатляет в том смысле, что столько лет работы и тяжелого труда исчезли за несколько часов. На самом деле, чтобы получить представление о состоянии дерева, требуется от 1,5 до 2 лет. Но если говорить о плодоношении, то речь идет как минимум о пяти-семи годах, а в худшем случае даже о 10 годах".

Яннис Карагиоргас, Euronews:"Худший сценарий, самый большой кошмар производителей региона Эврос, к сожалению, стал реальностью. Труды всей жизни, труды поколений за несколько часов превратились в пепел. И теперь этим людям предстоит начать все заново".