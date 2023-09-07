Люди ждут на крышах домов спасения от воды

Греция находится под новым ударом стихии со вторника. Шторм "Дэниэль" в ближайшее время должен ослабнуть.

Катастрофические наводнения в Греции унесли жизни уже четырех человек. В четверг утром жители ряда районов в Кардице на юго-западе Фессалии были вынуждены спасаться от воды на крышах домов. Шторм "Даниэль" обрушился на Грецию во вторник. В некоторых регионах за 12 часов выпало в два раза больше осадков, чем среднегодовая норма для Афин.

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По последним данным, шесть человек числятся пропавшими без вести, спасены сотни людей. В правительстве Греции заявляют о беспрецедентном для истории страны природном феномене.

Для эвакуации людей применяются гусеничная техника и лодки, однако из-за большого количества обломков и силы потоков воды лодки не смогли добраться до некоторых районов.

Не менее трех населенных пунктов в центральной Греции остаются отрезанными от внешнего мира. В четверг спасатели смогли возобновить передвижение на вертолетах - ранее этому мешали частые разряды молний.

Полиция запретила движение транспорта в трех регионах, в том числе на острове Скиатос, а также разослала многочисленные экстренные телефонные сообщения жителям нескольких регионов страны с просьбой не выходить на улицу и покинуть подвалы и первые этажи зданий.

Согласно прогнозам, шторм начнет постепенно ослабевать с вечера четверга.

В среду на греческую столицу также обрушились ливни, в результате которых были затоплены улицы, а часть главного проспекта в центре Афин превратилась в реку грязи, сметающую людей с ног.