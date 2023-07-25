"Важна каждая жизнь": греки спасаются от пожаров, активисты призывают не забывать о животных

Euronews Green и Reuters

Греков призывают не оставлять лошадей, собак и других животных в огненных ловушках. Средиземноморскую страну, которая, по словам премьера Мицотакиса, находится "в состоянии войны" из-за катастрофических пожаров, накрывает новая волна жары.

Бесчисленное количество домашних животных, скота и представителей дикой природы погибло в результате лесных пожаров, бушующих этим летом в Греции.

Группы защиты животных призывают людей эвакуировать своих питомцев, но это не всегда возможно в наиболее пострадавших районах Аттики и на острове Родос.

"К сожалению, нам уже известно о десятках кошках или собаках, сгоревших в приютах, и мы стараемся вместо с волонтёрами и спасательными группами освободить как можно больше животных", – говорится в сообщении Специального секретариата Греции по защите домашних питомцев, опубликованном на странице Facebook.

"Каждая жизнь ценна", – добавили представители организации и призвали спасающихся от пожаров греков брать с собой животных и "ни в коем случае" не оставлять их на цепи.

Лошадей эвакуируют из конюшен

Лошадь выводят из конюшни в задымлённой деревне Пурнари, Аттика, 18 июля 2023 года. AP Photo/Thanassis Stavrakis

Во вторник сеть облетели драматичные кадры из деревни Пурнари, к северо-западу от Афин, где конюхи уводили своих подопечных с линии огня.

В связи с приближением пламени власти объявили эвакуацию жителей близлежащих населённых пунктов, некоторым удалось спасти и своих животных.

"Мы направляемся в Мандру, туда, где безопасно для моей семьи, – рассказал местный житель Мелетис Редумис агентству Reuters. – Мы взяли только самое необходимое: одежду, воду, несколько бутербродов и молоко для ребёнка. Нас шестеро: четверо детей и двое взрослых. Ещё мы взяли двух собак и птиц".

В районах Каливия и Анависсос на юго-востоке Аттики Специальный секретариат обратился к добровольцам с просьбой предоставить грузовики для спасения напуганных животных из конюшен и приютов.

Собак и кошке отправляют в северный пригород Афин Галацион. Местный совет и благотворительная организация "Собачий голос" подготовили для переселенцев место в бывшем карьере. Лошадей размещают в приюте в Полидендри.

Жители "горячих точек" могут обратиться за помощью в транспортировке животных по телефону 213 1364020. В сообщении организации по защите прав животных PETA говорится, что, если местные встречают оставленных животных, которым угрожает опасность, им следует оказать помощь. Если это невозможно, рекомендовано записать их точное местонахождение и предупредить представителей властей.

Центр спасения собак обращается за помощью

Эвакуация собаки из Пурнари, Аттика, 18 июля 2023 года. Thanassis Stavrakis/AP

В центр "Собачий голос" поступило 428 животных из охваченных огнём районов Аттики.

Животных с серьёзными травмами, ожогами или проблемами с дыханием распределяют в ветеринарные клиники.

Представители НПО просят местных жителей приносить охлаждающие подстилки для собак, лампы на батарейках и сетчатые тенты, а также помочь с кормом и следить за сообщениями группы в соцсетях.

Почему Греция в огне?

Пожары в Греции – обычное явление, но из-за более жаркого, сухого и ветреного лета, а также из-за ухудшения состояния лесов, средиземноморская страна всё больше уязвима к воздействию изменения климата.

К тому же Аттика засажена алеппской сосной, которую активно использовали для получения смолы. Это превратило леса региона в "огненные бомбы".

В конце концов, как и в Испании, Португалии или Италии, переход от мелких ферм, где семьи занимались скотоводством, выращивали культуры с заботой о земле, к крупным хозяйствам мог способствовать ухудшению ситуации с пожарами.

"В рамках борьбы с глобальным климатическим кризисом правительства должны усовершенствовать методы восстановления лесов, поскольку после того, как монокультурные и пожароопасные леса начинают гореть, любые меры по защите от лесных пожаров теряют эффективность", – говорит Питер Ван Мидвуд, главный специалист по посадке деревьев компании Ecosia.

Организация PETA также усматривает связь между лесными пожарами, вызванными климатическими факторами, и животноводством.

"Не стоит игнорировать тот факт, что выбросы парниковых газов животноводством способствуют разрастанию климатической катастрофы и создают условия для распространения лесных пожаров", – заявила Euronews вице-президент PETA Элиза Аллен.

Активистка призывает каждого "взять на себя личную ответственность за беспрецедентную жару в Греции и других европейских странах, а именно: избегать появления животных в наших тарелках и выбирать экологически-дружественные веганские продукты".