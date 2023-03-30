"Расточительная роскошь": Greenpeace предлагает запретить частные самолеты

Согласно отчету Greenpeace, выбросы от частных самолетов в Европе резко возросли.

Экологическая группа обнаружила, что за последние три года частные самолеты выбросили в общей сложности 5,3 миллиона тонн CO2, при этом количество полетов резко возросло с почти 119 000 в 2020 году до 573 000 в 2022-м.

Это количество углекислого газа больше, чем Уганда, страна с населением около 46 миллионов человек, производит за год.

Полученные данные подчеркивают разрушительное воздействие мировой элиты на климат, говорится в заявлении Greenpeace. Организация призывает запретить частные самолеты.

"Уязвимые слои населения находятся на передовой последствий разрушения климата и ввергаются в нищету из-за резкого роста цен на топливо, но они меньше всего сделали для возникновения этих кризисов, - говорит Тома Желен, активист Greenpeace ЕС по вопросам транспорта. - Это очень несправедливо, что богатые люди могут разрушать климат таким образом".

Исследователи обнаружили, что в прошлом году количество полетов частных самолетов в Европе увеличилось на 64 процента, а выбросы СО2 выросли более чем в 2 раза.

Большинство полетов частных самолетов совершалось во Франции, Великобритании и Германии - крупнейших и богатейших странах Европы, и на расстояния менее 750 км.

Насколько вредны частные самолеты для окружающей среды?

Личные самолеты выбрасывают в атмосферу значительно больше вредных веществ, чем другие виды транспорта.

Средний перелет на таком самолете приводит к выбросу СО2, эквивалентному 16 поездкам на бензиновом автомобиле из Парижа в Рим.

Брайан Мэй и Роджер Тейлор из Queen прибыkb на частном самолете в Лас-Вегас, 2018 год Steve Marcus/LAS VEGAS SUN

Greenpeace призвал правительства и ЕС запретить частные самолеты и ближнемагистральные рейсы там, где уже существует разумное железнодорожное сообщение.

"Загрязнение окружающей среды ради расточительной роскоши должно исчезнуть первым, нам нужен запрет на частные самолеты", - считает Желен.

В ноябре Oxfam обнаружил, что миллиардеры несут ответственность за выбросы парниковых газов в миллион раз больше, чем простые люди.

Это еще больше усилило призывы к сверхбогатым людям мира взять на себя большую часть финансовой ответственности за борьбу с климатической катастрофой.

Нужно ли запретить частные самолеты?

Согласно отчету Greenpeace, самым оживленным маршрутом частных самолетов в Европе в прошлом году был Париж-Лондон, в среднем 9 рейсов между этими городами осуществлялись ежедневно.

Этот маршрут имеет прямое и регулярное железнодорожное сообщение, которое занимает чуть менее двух часов.

Французское правительство настаивает на том, чтобы ЕС ужесточил правила в отношении частных самолетов, рейсов на короткие расстояния и очень дешевых рейсов.

На встрече министров транспорта стран ЕС в декабре Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Португалия поддержали призыв Франции.

Сокращение выбросов от авиации является частью борьбы с изменением климата, хотя необходимо принимать решительные меры и во многих других областях.

На долю этого сектора приходится более 2 процентов глобальных выбросов парниковых газов.