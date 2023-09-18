Изменения климата разрушают памятники архитектуры

В связи с изменением климата Объект всемирного наследия - дворец и сад Сансуси в Потсдаме подвергается большой опасности. Жара, засухи и проливные дожди - все это оказывает негативное влияние на состояние 300-летнего ландшафта. Сможет ли он уцелеть в последующие 300 лет?

В связи с изменением климата Объект всемирного наследия - дворец и сад Сансуси в Потсдаме подвергается большой опасности.

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Жара, засухи и проливные дожди - все это оказывает негативное влияние на состояние 300-летнего ландшафта.

Сможет ли он уцелеть в последующие 300 лет? Об этом мы расскажем немного позже.

Вначале обратимся к статистическим данным, собранным службой изучения климатических изменений Copernicus.

Согласно их последним оценкам, август текущего года стал самым жарким за всю историю наблюдений.

Средняя температура превысила на 0.7°C значения 1991-2020 гг. Период с июня по август стал самым жарким за всю историю наблюдений

В августе наблюдались тепловые волны в Португалии, Италии, Франции, Северной Африке, а также в центральной и южной частях США.

Тепловые волны затронули и океаны. С начала 80-х гг. наблюдается заметный рост температуры воды. В 2023 она потеплела больше чем на полградуса. Это еще один рекордный максимум.

В Антарктиде концентрация морского льда на обширных территориях опустилась ниже среднего уровня.

Кроме того, в августе был зафиксирован рекордно низкий уровень площади морского льда. В некоторых областях замерзло по меньшей мере только 15% океана.

С мая текущего года объем антарктического морского льда находится на беспрецедентно низком уровне.

А теперь вернемся к нашему рассказу. В Европе сохранилось немало исторических садов и дворцов, подобных этому. Но смогут ли они выстоять в условиях стремительно меняющегося климата?

В XVIII веке это была летняя площадка Фридриха Великого. Прусский король назвал ее Сансуси - "место без забот".

Ежегодно сюда приезжает около миллиона посетителей. Это обстоятельство доставляло немало поводов для беспокойства.

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Теперь, в связи с изменением климата, появилась потребность в дополнительном уходе. По словам директора сада Майкла Родера, последствия потепления ощущаются уже около десяти лет, но за последние шесть они стали более заметны. Дождей выпадает меньше. От жары страдает почва, высыхают и больше не пополняются грунтовые воды.Деревья умирают. Из-за низкого уровня грунтовых вод растения становятся более чувствительными к грибкам и паразитам.

Количество погибших деревьев увеличивается каждый год. Так, если 20 лет назад их количество исчислялось несколькими десятками, то сегодня оно возросло до несколько сотен.

Специалист по охране природы Катарина Матея организовала систему орошения. Раньше это считалось немыслимым для исторического сада в Германии. Теперь работники парка просто вынуждены постоянно поливать сад.

В рамках эксперимента вместо привычных саженцев из питомников теперь высаживаются молодые деревья выращенные в парке. Считается, что у растений, выживших здесь больше шансов противостоять засухе и жаре

Местные деревья лучше приспособлены к условиям парка, чем растения, привезенные из питомника, где их балуют удобрениями и обильным поливом.

Некоторые дворцы Сансуси в настоящее время страдают от других неблагоприятных погодных явлений. Особенно высокой влажности, которая разрушает мебель и настенные покрытия.

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После изменения точки росы конденсат стал стекать по стенам. В углах появилась плесень. Материалы смещаются и отделяются от основы. Все эти негативные процессы вызваны изменением климата.

В последнее десятилетие специалистам музея становится все труднее поддерживать это сокровище в первозданном виде, таким, каким оно было во времена прусских королей.

Изменить природный ландшафт невозможно. Деревья, дорожки и водные пути должны остаться такими, какими их задумали проектировщики. Есть надежда, что это удастся сделать, если будет реализована стратегии адаптации и высажены растения, приспособленные к условиям жизни в парке.

Сохранение этих объектов культурного наследия для будущего в условиях потепления на планете, очевидно, сопряжено с большими трудностями.

Подробнее об этом можно узнать на сайте euronews.com/climatenow.