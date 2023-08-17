Аномальная жара и лесные пожары становятся всё более частыми в Европе. Тогда почему страны ЕС сокращают работников пожарной охраны?

От Пиренеев до Тенерифе - в Южной Европе бушуют природные пожары. И пока на континенте горят леса и сельхозугодия, в некоторых районах массово эвакуируют жителей, число пожарных при всём при этом - сокращается.

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По данным Евростата, в 2022 году в ЕС насчитывалось почти 360 000 профессиональных огнеборцев - на 2 800 человек меньше, чем годом ранее.

"Сокращение числа пожарных в разгар климатического кризиса - это рецепт катастрофы", - уверен Эстер Линч, генеральный секретарь Европейской конфедерации профсоюзов (ETUC).

Она опасается, что нормы в рамках политики жёсткой экономии, которые должны быть введены в сообществе в следующем году, могут ухудшить ситуацию.

Страны ЕС с наибольшим сокращением

За последние несколько лет в 10 странах-членах Евросоюза существенно уменьшилась численность сотрудников пожарной охраны.

Франция в период с 2021 по 2022 годы сократила штат на 5 446 человек - больше всех стран ЕС. За ней следуют Румыния - 4 250 и Португалия - 2 907 человек.

В процентном выражении самые массовые сокращения были проведены в Словакии: 30% штата. Далее следуют Болгария (22%), Португалия (21%) и Бельгия (19%).

Та же тенденция наблюдается в Латвии, Швеции, Венгрии и Германии.

Лето - жарче, очагов возгорания - больше

Профсоюзы напомнили правительствам стран ЕС о том, что именно экстренные службы находятся в авангарде борьбы с последствиями климатического кризиса.

"Возросший риск возгораний, вызванный изменением климата, очевиден для всех этим летом, - говорит Линч. - Мы должны обеспечить наши пожарные службы персоналом и ресурсами, необходимыми для спасения жизней".

Вышеупомянутые цифры не включают добровольцев, которые подвергаются ещё большей опасности из-за нехватки оборудования и коллег-профессионалов.

"В связи с тем, что июль выдался самым жарким месяцем, а лесные пожары и наводнения затронули многие государства-члены ЕС, опасность и нагрузка на пожарных и других работников экстренных служб возросли, - говорит Ян Виллем Гудриаан, генеральный секретарь Европейского объединения профсоюзов госслужащих, представляющего интересы пожарных и других работников.

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Всё упирается в деньги

По словам Гудриаана, план инвестирования ЕС в оборудование и технику для тушения - шаг "важный и долгожданный". Но нужно также решать проблему нехватки кадров.

"Все страны должны вкладывать средства в свои пожарные и другие госслужбы, чтобы справиться с возрастающей нагрузкой, которая ложится на них из-за изменения климата", - убеждён наш собеседник.

Необходимо также принимать превентивные меры по снижению риска лесных пожаров, инвестируя в управление лесным хозяйством, добавляет он.

"Это лучшая профилактика против пожаров. Как показывают примеры Греции и других стран, введённые ЕС меры жёсткой экономии привели к сокращению финансирования и создали гораздо более серьёзные проблемы для наших сообществ", - заключил Гудриаан.