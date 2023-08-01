По мнению специалистов в области общественного здравоохранения, последствия загрязнения окружающей среды в результате природных пожаров на юге Европы и Америки могут сказываться в течение многих лет.

Тысячи гектаров леса сгорели из-за рекордно высоких температур по всему миру.

Европейская система информации о лесных пожарах (EFFIS) сообщила в июле, что загорелось более 170 тыс. га лесов. Это вдвое больше, чем в среднем за период с 2003 по 2022 год.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в этом году сгорело более 67 тыс. га леса.

Однако не только стволы деревьев и выжженная трава являются долговременным последствием.

Врачи предупреждают, что пожары могут быть связаны с потенциально серьезными нарушениями здоровья в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Каковы последствия природных пожаров для здоровья?

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), дым от лесных пожаров представляет собой смесь опасных загрязнителей воздуха - таких как PM2.5, диоксид азота, озон или свинец.

ВОЗ также утверждает, что токсичный дым влияет на климат, выбрасывая в атмосферу большое количество СО2 и других парниковых газов.

"Как только эти частицы попадают в легкие, они могут вызвать воспаление, которое может повлиять на все остальные системы организма", - говорит Коллин Рид из Университета Колорадо.

"Легкие находятся рядом с сердцем, поэтому есть данные о том, что загрязнение воздуха может влиять и на здоровье сердца", - указывает эксперт.

По словам профессора Фрэнка Келли, специалиста по экологическому здоровью и загрязнению окружающей среды из Имперского колледжа Лондона, краткосрочные последствия лесных пожаров были изучены в США и Австралии.

Он говорит, что мы должны осознавать все опасности, которые представляют собой лесные пожары, а не только непосредственный риск для жизни.

Одним из загрязняющих веществ, которые появляются в результате крупных лесных пожаров, является угарный газ", - говорит Келли.

"Мы знаем, что в повышенных концентрациях это очень опасный загрязнитель, и хорошо известно, что он может оказывать влияние на когнитивные функции", - отмечает он.

По словам Келли, уже зафиксированы случаи обращения в больницы. По его словам, для выявления долгосрочных последствий потребуются годы.

Хотя научных работ, посвященных долгосрочному ущербу здоровью от пожаров, не так много, Келли говорит, что ученые-экологи могут сослаться на существующие исследования загрязнения городской среды, авторы которых предупреждают о возникновении пороков сердца и дегенеративных заболеваниях.

"Есть много общего. Мы говорим о мелких частицах. Мы говорим о газах, таких как оксиды азота. Мы знаем, что они имеют долгосрочные последствия", - добавляет он.

Если рядом нет лесных пожаров, я в безопасности?

Загрязнение от лесных пожаров может распространяться далеко за пределы полыхающих районов.

По словам Келли, "выбросы и загрязняющие вещества, появившиеся в результате лесных пожаров... можно проследить на расстоянии до сотен километров".

Ветер может поднимать токсичные вещества высоко в атмосферу и переносить их в другие места.

Как защитить себя?

В наиболее опасных, подверженных задымлению районах Рид рекомендует носить защитные маски. Убедитесь, что это не хирургическая маска, поскольку она защищает окружающих от того, что вы выдыхаете.

Рекомендуется использовать маски N95 или KN95, которые защищают вас от опасности в воздухе.

Келли также советует людям, находящимся в наиболее опасных районах, стараться не выходить из дома. Для предотвращения попадания дыма и опасных выбросов в здания, держите двери и окна закрытыми.

По данным ВОЗ, в связи с изменением климата ожидается увеличение частоты и интенсивности крупномасштабных природных пожаров. Поэтому осознавать риск, который они несут, как никогда важно.

"Проблема становится серьезнее. Мы видим все больше лесных пожаров. Продолжительность сезона природных пожаров увеличивается, они начинаются раньше, заканчиваются позже. Пожары становятся более интенсивными и частыми", - говорит Келли.

"Ситуация развивается только в одном направлении, и, к сожалению, как для нашего здоровья, так и других живых существ на планете, это не очень хорошее направление движения", - предупреждает эксперт.