Погода в Европе: жара, лесные пожары, наводнения и ураганы

Аномальная жара, а вместе с ней и пожары охватили Италию, Португалию и Испанию. В Словении и Дании паводки, ливни и шторм
Италия
Сильные пожары охватили остров Сардиния. Работа пожарных осложняется сильным ветром со Средиземного моря.
Сообщается, что один пожарный был ранен во время эвакуации кемпинга, который впоследствии был уничтожен огнем.
В однако мэр города Сальваторе Руджу подписал указ, запрещающий использовать ее для пищевых целей до нормализации ситуации.
Второй указ касается запрета фермерам выходить на свои поля из-за наличия упавших или поврежденных электрических проводов.
В воскресенье около 600 человек были эвакуированы из различных районов Сардинии. Для снижения возможных рисков пожарные службы острова закрыли 40-километровый участок шоссе, соединяющий города Синискола и Ольбия.
Португалия
Более 3400 спасателей боролись со 130 пожарами в Португалии в понедельник. В некоторых регионах страны температура превысила 40 градусов. Власти заявляют, что в ближайшие дни риск лесных пожаров останется "очень высоким или максимальным по всей стране".
Словения
В Словении число погибших от паводков и проливных дождей возросло до шести.
Премьер-министр Роберт Голоб назвал происходящее худшим стихийным бедствием за три десятилетия.
В понедельник спасатели попытались открыть дороги в самые отдаленные или изолированные места. По заявлению правительства, ущерб от стихии превысит полмиллиарда евро.
Словения, член ЕС, обратилась за помощью и попросила дополнительную тяжелую технику, экскаваторы и сборные временные мосты, для ликвидации последствий наводнения.
Правительство Словении также обратилось к НАТО с просьбой предоставить транспортные вертолеты и солдат для помощи в восстановительных работах.
Дания
После необычайно влажного июля в Дании погода по-прежнему больше напоминает осень, чем лето.
Ливень и шторм, начавшиеся в воскресенье, сначала затронули восточный остров Борнхольм, а в понедельник достигли столицы Копенгагена.
Из-за сильного ветра не рекомендуется ездить по Эресуннскому мосту.
Наиболее суровые условия ожидаются в Северо-Западной Ютландии и Каттегате, где порывы ветра достигнут ураганной силы.