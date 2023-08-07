Погода в Европе: жара, лесные пожары, наводнения и ураганы

Аномальная жара, а вместе с ней и пожары охватили Италию, Португалию и Испанию. В Словении и Дании паводки, ливни и шторм

Италия

Сильные пожары охватили остров Сардиния. Работа пожарных осложняется сильным ветром со Средиземного моря.

РЕКЛАМА

Сообщается, что один пожарный был ранен во время эвакуации кемпинга, который впоследствии был уничтожен огнем.

В однако мэр города Сальваторе Руджу подписал указ, запрещающий использовать ее для пищевых целей до нормализации ситуации.

Второй указ касается запрета фермерам выходить на свои поля из-за наличия упавших или поврежденных электрических проводов.

В воскресенье около 600 человек были эвакуированы из различных районов Сардинии. Для снижения возможных рисков пожарные службы острова закрыли 40-километровый участок шоссе, соединяющий города Синискола и Ольбия.

Португалия

Более 3400 спасателей боролись со 130 пожарами в Португалии в понедельник. В некоторых регионах страны температура превысила 40 градусов. Власти заявляют, что в ближайшие дни риск лесных пожаров останется "очень высоким или максимальным по всей стране".

Словения

В Словении число погибших от паводков и проливных дождей возросло до шести.

Премьер-министр Роберт Голоб назвал происходящее худшим стихийным бедствием за три десятилетия.

В понедельник спасатели попытались открыть дороги в самые отдаленные или изолированные места. По заявлению правительства, ущерб от стихии превысит полмиллиарда евро.

Словения, член ЕС, обратилась за помощью и попросила дополнительную тяжелую технику, экскаваторы и сборные временные мосты, для ликвидации последствий наводнения.

Правительство Словении также обратилось к НАТО с просьбой предоставить транспортные вертолеты и солдат для помощи в восстановительных работах.

Дания

После необычайно влажного июля в Дании погода по-прежнему больше напоминает осень, чем лето.

РЕКЛАМА

Ливень и шторм, начавшиеся в воскресенье, сначала затронули восточный остров Борнхольм, а в понедельник достигли столицы Копенгагена.

Из-за сильного ветра не рекомендуется ездить по Эресуннскому мосту.

Наиболее суровые условия ожидаются в Северо-Западной Ютландии и Каттегате, где порывы ветра достигнут ураганной силы.