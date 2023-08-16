Тысячи жителей и отдыхающих были вынуждены покинуть свои дома и кемпинги: быстро распространяющийся лесной пожар охватил юго-запад Франции.

Лесной пожар, возникший вчера в регионе Пиренеев, охватил населённые пункты на границе Франции и Испании. Это привело к массовой эвакуации людей.

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Более 3 тысяч туристов и местных жителей были вывезены из четырёх кемпингов и двух жилых комплексов в окрестностях Сент-Андре и Аржель-сюр-Мер, расположенных к югу от города Перпиньян, пока пожарные пытались локализовать огонь.

Пламя охватило 500 гектаров земли в департаменте Восточные Пиренеи. В этом году регион особенно пострадал от не спадающей долгое время жары и засухи. На борьбу с огнём были брошены сотни пожарных и несколько самолётов.

Пожар распространялся необычайно быстро из-за высокой температуры воздуха и ветра, достигавшего 80 км/ч. 17 огнеборцев пострадали, пытаясь сдержать пламя, один из них был госпитализирован.

Повреждены или разрушены полностью десятки жилых домов и кемпинг, дороги перекрыты, а железнодорожное сообщение между Перпиньяном и испанской границей временно приостановлено.

Водохранилище Сер-Понсон в регионе Прованс-Альпы-Лазурный Берег, май 2023 г. Daniel Cole/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Опасность новых возгораний велика

Ко вторнику большинство отдыхающих смогли вернуться в свои палатки и домики в кемпинге, поскольку пожар был взят под контроль. Однако не исключены новые возгорания.

Представитель администрации региона Родриг Фурси сообщил местной радиостанции, что "пожар удалось локализовать", но территория остаётся "под пристальным наблюдением, и пожарные продолжают бороться с огнём".

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен попросил "население и отдыхающих быть предельно бдительными".

Власти и экстренные службы находятся в состоянии повышенной готовности, так как во многих регионах страны ожидается очередная волна сильной жары.

Вчера в департаментах Савойя и Верхняя Савойя на границе Франции и Швейцарии был объявлен оранжевый (на один ниже максимального) уровень опасности, а в департаментах Эна, Изер и Рона (с третим по величине городе страны - Лионом) с прошлых выходных действует режим "тепловой волны".

В регионе Восточные Пиренеи синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха до 39 градусов Цельсия, что обусловлено надвигающимся с гор горячим южным ветром.

Выброшенная на берег парусная лодка с надписью "продаётся", водохранилище Сер-Понсон Daniel Cole/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Что происходит с погодой во Франции?

Прошлый год стал самым жарким во Франции за всю историю наблюдений. В нынешнем - дела с погодой для многих регионов обстоят не лучше. На южных районах особенно сказываются отсутствие осадков и засуха. Там на этой неделе в нескольких десятках коммун было нарушено водоснабжение. Нехватка пресной воды коснулась 30 тысяч французов.

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Примерно треть Европы в текущем году переживает погодно-климатический кризис, согласно отчёту Европейского агентства по борьбе с засухой.

Многие страны Южной Европы пострадали от лесных пожаров и аномальной жары, вызванных сочетанием погодного явления Эль-Ниньо и глобального потепления. Высокие температуры и природные бедствия заставили многих туристов изменить свои планы.