Жаркий уикенд: Европу ждет температура под сорок

Франция, Италия, Швейцария готовятся к экстремально жарким выходным, синоптики обещают сильную волну зноя, которая удержится не менее пяти дней.

40 градусов во Франции и Италии, 37 - в Швейцарии: ввыходные Европуждет резкое повышение температуры. Синоптики сообщают, что зной сохранится как минимум до четверга-пятницы.

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Француженка Александра удивлена нетипичной погодой в Швейцарии. "Я приехала из Монпелье, где очень жарко, и удивлена, что и в Женеве зной. Я думала, что тут будет намного прохладнее", - говорит она.

Власти предупреждают о рисках, связанных с жарой. А на острове Тенерифе Канарского архипелага пытаются разобраться с ее последствиями. Со вторника, когда там вспыхнул мощный лесной пожар, власти не знают отдыха организуя тушение и следя за безопасностью населения. На сегодня из-за огня пострадали почти 4 тысячи гектаров леса. На Тенерифе надеются, что стабилизация погоды поможет обуздать самое сильное возгорание почти за полвека.