EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Жаркий уикенд: Европу ждет температура под сорок

Врачи напоминают о защите от солнца.
Врачи напоминают о защите от солнца. Авторское право AFP
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
vkVKvkfacebookFacebookfacebooktelegramTelegramtelegramtwitterTwittertwittersendSendsendokruOkruokruflipboardFlipboardflipboard
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Франция, Италия, Швейцария готовятся к экстремально жарким выходным, синоптики обещают сильную волну зноя, которая удержится не менее пяти дней.

40 градусов во Франции  и Италии, 37 - в Швейцарии:  ввыходные Европуждет резкое повышение температуры. Синоптики сообщают, что зной сохранится  как минимум до четверга-пятницы.

РЕКЛАМА

Француженка Александра удивлена нетипичной погодой в Швейцарии. "Я приехала из Монпелье, где очень жарко, и удивлена, что и в Женеве зной. Я думала, что тут будет намного прохладнее", - говорит она. 

Власти предупреждают о рисках, связанных с жарой. А на острове Тенерифе Канарского архипелага пытаются разобраться  с ее последствиями. Со вторника, когда там  вспыхнул мощный лесной  пожар, власти не знают отдыха организуя тушение и следя за безопасностью населения. На сегодня из-за огня пострадали почти 4 тысячи гектаров леса.  На Тенерифе надеются, что стабилизация погоды поможет обуздать самое сильное возгорание почти за полвека.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

На Тенерифе бушуют масштабные лесные пожары. Карта пострадавших районов, последняя информация, рекомендации туристам

"Рецепт катастрофы": в 10 странах ЕС сокращают пожарных в разгар климатического кризиса

Экстремальная погода в ЕС: пожары на Канарах и ливни в Германии

Аномальная погода Пожар Европа Тенерифе Жара