Лесные пожары на Сицилии: туристы эвакуированы, аэропорт закрыт

Власти итальянского острова Сицилия временно закрыли аэропорт Палермо из-за лесных пожаров. В понедельник температура воздуха в Катании поднялась до 46,7°C.

На итальянском острове Сицилия бушуют лесные пожары, вызванные жарой, сильным ветром и засухой. Местные жители и туристы вынуждены эвакуироваться, а общественный транспорт работает с большими перебоями.

Аэропорт Палермо, обслуживающий столицу острова, был вынужден закрыться рано утром во вторник после того, как поблизости вспыхнули пожары.

Сейчас аэропорт уже возобновил работу, но пожары продолжаются в других районах острова, в том числе в знаменитом античном городе Сегеста.

Температура воздуха на Сицилии приближается к европейскому рекорду, отмеченному на острове два года назад. В Катании, городе на восточном побережье, в понедельник днем было зарегистрировано 47,6°C.

"Люди не могут дышать"

По сообщениям местных СМИ, лесные пожары бушуют по всему острову, в том числе в окрестностях Палермо, Катании и Мессины.

Местные жители пытаются привлечь внимание к бедствию в социальных сетях.

"Люди не могут дышать от загрязненного и горячего воздуха, они вынуждены выходить на улицу, потому что их дома горят", — пишет пользовательница Twitter Кармен.

В среду итальянские пожарные пытались потушить на Сицилии 650 очагов пламени.

Туристов эвакуируют с сицилийских курортов

В Карруба-ди-Рипосто к северу от Катании обширный лесной пожар опустошает район с богатой растительностью.

В целях предосторожности гости курортов Donna Carmela, San Antonio и Galea были эвакуированы.

В окрестностях Трапани на западном побережье острова эвакуированы также курорты и отели в коммуне Сан-Вито-Ло-Капо.

Знаменитый археологический парк Сегеста также сильно пострадал от пожаров. На его территории находятся некоторые из наиболее значимых античных построек Италии, в том числе дорический храм V века до н.э., который, по сообщениям местных жителей, был охвачен пламенем в понедельник вечером.

Из-за пожара закрыт крупный аэропорт Сицилии

Из-за лесного пожара аэропорт Палермо Фальконе Борселлино был вынужден прекратить авиасообщение до 11 часов утра вторника.

Пожар вспыхнул в понедельник вечером в коммуне Чинизи, и пожарные боролись с ним всю ночь.

Позднее аэропорт подтвердил, что вылеты выполняются, но прилеты будут зависеть от погодных условий.

Пожар также привел к перебоям в работе автомобильного и железнодорожного транспорта в окрестностях. Сообщается, что одна женщина скончалась после того, как пожар помешал машине скорой помощи добраться до ее дома.

На прошлой неделе аэропорт Катании был вынужден закрыться из-за пожара в здании аэровокзала, но к настоящему времени частично возобновил работу.

Сицилия страдает от жары свыше 45°C

Волна жары, охватившая юг Европы, увеличила риск пожаров и смертей от жары в Италии.

В сицилийской Катании температура достигла 46,7°C, что лишь немного не дотягивает до европейского рекорда в 48,8, зарегистрированного в Сиракузах в 2021 году.

Во вторник в 16 городах Италии, в том числе в Палермо и Катании, был объявлен режим повышенной готовности из-за резкого повышения температуры воздуха.