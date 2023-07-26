Лесные пожары на Сицилии: туристы эвакуированы, аэропорт закрыт

Власти итальянского острова Сицилия временно закрыли аэропорт Палермо из-за лесных пожаров. В понедельник температура воздуха в Катании поднялась до 46,7°C.
На итальянском острове Сицилия бушуют лесные пожары, вызванные жарой, сильным ветром и засухой. Местные жители и туристы вынуждены эвакуироваться, а общественный транспорт работает с большими перебоями.
Аэропорт Палермо, обслуживающий столицу острова, был вынужден закрыться рано утром во вторник после того, как поблизости вспыхнули пожары.
Сейчас аэропорт уже возобновил работу, но пожары продолжаются в других районах острова, в том числе в знаменитом античном городе Сегеста.
Температура воздуха на Сицилии приближается к европейскому рекорду, отмеченному на острове два года назад. В Катании, городе на восточном побережье, в понедельник днем было зарегистрировано 47,6°C.
"Люди не могут дышать"
По сообщениям местных СМИ, лесные пожары бушуют по всему острову, в том числе в окрестностях Палермо, Катании и Мессины.
Местные жители пытаются привлечь внимание к бедствию в социальных сетях.
"Люди не могут дышать от загрязненного и горячего воздуха, они вынуждены выходить на улицу, потому что их дома горят", — пишет пользовательница Twitter Кармен.
В среду итальянские пожарные пытались потушить на Сицилии 650 очагов пламени.
Туристов эвакуируют с сицилийских курортов
В Карруба-ди-Рипосто к северу от Катании обширный лесной пожар опустошает район с богатой растительностью.
В целях предосторожности гости курортов Donna Carmela, San Antonio и Galea были эвакуированы.
В окрестностях Трапани на западном побережье острова эвакуированы также курорты и отели в коммуне Сан-Вито-Ло-Капо.
Знаменитый археологический парк Сегеста также сильно пострадал от пожаров. На его территории находятся некоторые из наиболее значимых античных построек Италии, в том числе дорический храм V века до н.э., который, по сообщениям местных жителей, был охвачен пламенем в понедельник вечером.
Из-за пожара закрыт крупный аэропорт Сицилии
Из-за лесного пожара аэропорт Палермо Фальконе Борселлино был вынужден прекратить авиасообщение до 11 часов утра вторника.
Пожар вспыхнул в понедельник вечером в коммуне Чинизи, и пожарные боролись с ним всю ночь.
Позднее аэропорт подтвердил, что вылеты выполняются, но прилеты будут зависеть от погодных условий.
Пожар также привел к перебоям в работе автомобильного и железнодорожного транспорта в окрестностях. Сообщается, что одна женщина скончалась после того, как пожар помешал машине скорой помощи добраться до ее дома.
На прошлой неделе аэропорт Катании был вынужден закрыться из-за пожара в здании аэровокзала, но к настоящему времени частично возобновил работу.
Сицилия страдает от жары свыше 45°C
Волна жары, охватившая юг Европы, увеличила риск пожаров и смертей от жары в Италии.
В сицилийской Катании температура достигла 46,7°C, что лишь немного не дотягивает до европейского рекорда в 48,8, зарегистрированного в Сиракузах в 2021 году.
Во вторник в 16 городах Италии, в том числе в Палермо и Катании, был объявлен режим повышенной готовности из-за резкого повышения температуры воздуха.