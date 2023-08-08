Португалия и Испания: ожесточенная борьба с пожарами

К настоящему времени на юго-западе Португалии сгорело около 7000 гектаров. В Испании, в регионе Валенсии-де-Алькантара, недалеко от границы с Португалией, огонь выжег около 300 га

По данным Национального управления по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне, в регионе Одемира на юго-западе Португалии около 1000 спасателей борются с лесным пожаром.

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К настоящему времени сгорело около 7000 гектаров. В понедельник в качестве меры предосторожности пришлось эвакуировать более 1400 человек из деревень и кемпинга. Во вторник они постепенно вернулись в свои дома.

В последнее время Португалия страдает от высоких температур. В Сантареме, расположенном примерно в 80 км к северо-востоку от Лиссабона, в понедельник был установлен температурный рекорд этого года (46,4 С)

Соседняя Испания переживает уже третью за это лето волну жары и борется с рядом лесных пожаров. Одним из регионов, срадающих от огня, стал Эстремадура. В Валенсии-де-Алькантара, недалеко от границы с Португалией, огонь выжег около 300 га.

Хоакин Дигес, житель Валенсии-де-Алькантара и владелец сельской гостиницы:

— Мы эвакуировали постояльцев в гостиницу в Алькантаре. Мы обеспокоены и расстроены, потому что здесь у нас огромный лес со столетними пробковыми дубами, и мы очень переживаем за них.

Хулиан Родригес Карвальо, житель Валенсии-де-Алькантара:

— У нас есть коровы, и мы беспокоимся за них. Мы пытаемся собрать их в безопасные места, чтобы успокоить.

По данным испанского метеорологического агентства AEMET, температура воздуха будет повышаться по крайней мере до пятницы, а в некоторых районах Южной Андалузии она достигнет 44 C.