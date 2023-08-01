Предотвращение лесных пожаров: планы Европы на будущее

Rebekah Daunt

Ученые прогнозируют, что в ближайшие годы лесные пожары станут более продолжительными. Нужна ли Европе новая стратегия? Отвечают эксперты.

В этом году лесные пожары по всему Евросоюзу уничтожили уже около 260 тыс. га территории, нанесли ущерб инфраструктуре, привели к эвакуации и перемещению тысяч людей.

Экстремальная жара и малое количество осадков в Средиземноморье сделали особенно уязвимыми такие страны, как Италия, Испания, Хорватия, Тунис и Алжир, где много сухой растительности.

Пожарные в Греции недавно объявили, что им удалось сдержать распространение разгоревшихся в июле пожаров, однако сезон еще далеко не закончен, и ученые предупреждают, что по мере глобального потепления лесные пожары будут возникать все чаще.

Что говорят эксперты?

По данным Европейской системы информации о лесных пожарах, количество гектаров, уничтоженных недавними лесными пожарами в Греции, уже превысило среднегодовой показатель, рассчитанный в период с 2006 по 2022 год.

Эти лесные пожары представляют угрозу не только для экосистем Европы, но и для жизни людей. Домингуш Виегас, профессор машиностроения в Коимбрском университете (Португалия) и координатор FirEUrisk, рассказал Euronews, что все больше граждан гибнет от лесных пожаров и связанного с ними вдыхания дыма.

FirEUrisk объединил усилия исследователей и политиков из 38 международных организаций с целью снижения риска лесных пожаров по всей Европе.

"В Португалии увеличилось число жертв среди гражданского населения, и оно превысило число погибших пожарных. Так что это проблема", - сказал Виегас.

Архивное фото пожара в Португалии Armando Franca/Copyright 2017 The AP. All rights reserved.

В июне 2017 года по меньшей мере 66 человек погибли и 250 получили ранения в результате лесных пожаров, уничтоживших 24 тыс. га земли в горном регионе Педроган-Гранди в центральной Португалии. Десятки людей погибли, пытаясь спастись от пламени на своих автомобилях.

Несмотря на уроки, извлеченные в Португалии, лесные пожары на юге Европы в этом году оказались смертельно опасными. На сегодняшний день в регионе Средиземноморья погибли по меньшей мере 40 человек.

Жертвы среди населения, значительный ущерб критически важной инфраструктуре и туристической отрасли побудили Брюссель к быстрому выработке упреждающих решений.

Линдон Пронто, старший эксперт Европейского института леса и бывший борец с лесными пожарами, объяснил, почему лесные пожары возникают все чаще: "Поведение огня определяется тремя факторами. Первый - это рельеф местности, второй - погода и третий - доступный горючий материал. Так, традиционно горючим материалом была растительность, но теперь в этом качестве выступает инфраструктура".

Что же предпринимает Европа для снижения риска лесных пожаров?

Хотя на прошлой неделе Европейская комиссия объявила о намерении приобрести парк реактивных самолетов "Canadair" для усиления противопожарного потенциала Европы, эти самолеты будут готовы только к 2027 году.

"Мы не можем продолжать просто бросать деньги на решение проблемы", - заявил в интервью Euronews Линдон Пронто, старший эксперт Европейского института леса.

"Мы должны работать с нуля, повышая осведомленность, обрабатывать ландшафт, чтобы он был менее пожароопасным. Мы должны обучать людей и создавать больше цепочек защиты ландшафта, чтобы не было такого накопления топлива при экстремальных пожарах, которые усугубляются изменением климата".

В рамках проекта FirEUrisk был проведен ряд испытаний на так называемых пилотных участках, чтобы лучше понять, как сдерживать распространение лесных пожаров.

Мы смотрим на распространение огня, а также на выброс дыма и то, как он рассеивается, потому что мы знаем, что дым очень сильно влияет на благополучие людей, их безопасность и здоровье. Домингуш Виегас координатор FirEUrisk

В рамках этой инициативы был нанесен на карту каждый квадратный километр Европы с учетом климата, ландшафта и социально-экономической деятельности, чтобы подготовить гражданское население и органы управления к будущему.

Моделирование горючих материалов

По словам Виегаса, огромную роль в этом процессе сыграла съемка растительности, поскольку легковоспламеняющиеся деревья, особенно эвкалипт и сосна, в значительной степени способствуют распространению пожаров и ставят под угрозу эффективность меньшего количества противопожарных заграждений. Торфяные болота также представляют собой проблему, поскольку торфяные пожары выделяют много дыма и могут гореть в течение нескольких недель или даже месяцев, если оставить их без присмотра.

37,7% территории ЕС занимают леса, многие из которых содержат легковоспламеняющиеся деревья. Как же страны с большим количеством лесов могут снизить риск возникновения лесных пожаров? Главное, чтобы пожары оставались на лесной подстилке и не переходили в кроны лесных массивов, где их будет сложнее контролировать, поясняет Пронто.

"В краткосрочной перспективе власти могут создавать противопожарные заграждения, буферные зоны, высаживать различные виды деревьев, создавать водоемы. Существуют самые разные тактики и стратегии, а также различные контексты. Власти также могут отказаться от монокультур, которые являются очень пожароопасными, что мы наблюдаем в таких странах, как Португалия, но это долгосрочная стратегия, изменение всего состава леса на уровне ландшафта требует десятилетий", - сказал он.

В то время как в некоторых странах ЕС, например в Португалии, разработаны стратегии борьбы с лесными пожарами, в некоторых государствах-членах, особенно на севере европейского блока, соответствующие рекомендации отсутствуют.

Совместно с государственными учреждениями FirEUrisk изучает последствия предыдущих пожаров и добивается изменения политики, чтобы предотвратить возникновение лесных пожаров.

"Мы знаем, что в Европе большинство пожаров вызвано действиями человека, но некоторые из них также являются природными... Поэтому мы также рассматриваем элементы, по крайней мере, например, дома, инфраструктуру и, конечно, экологическую ценность природы и то, как она подвергается воздействию огня", - сказал Виегас.

Что же может сделать население, особенно на юге Европы, чтобы защитить себя?

Изменения в вашем пространстве

По мнению Виегаса, люди, живущие вблизи сухих кустарников, могут сделать три вещи, чтобы защитить свои дома и жизни.

Пожар на греческом острове Родос Petros Giannakouris/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

1.Уборка растительности вокруг дома поможет ограничить доступность горючего материала для встречного огня: "Я не говорю, что нельзя иметь растения, но необходимо сохранять некоторое расстояние между домом и приближающимся огнем".

"Вы должны поддерживать объем горючего на низком уровне, потому что в противном случае ваш дом, даже если он сделан из кирпича, может оказаться под угрозой... и он может сгореть. Поэтому это первоочередная задача - обеспечить вероятность того, что люди выживут", - сказал Виегас.

2.Также важно оставаться дома, чтобы защищать свою собственность, а не бежать на открытое пространство:

"В Южной Европе мы не поддерживаем массовую эвакуацию, как в Северной Америке, поскольку в некоторых странах дома разбросаны повсюду", - говорит профессор.

Эвакуация, особенно пожилых людей, туристов, детей и других уязвимых групп населения, должна проводиться за несколько часов заранее. Виегас предупредил, что люди не должны бежать в последнюю минуту, поскольку они будут подвержены воздействию экстремальных температур, больших шлейфов дыма и практически не будут защищены от пламени.

"Худшее, что вы можете сделать, — это бежать на машине или пешком, потому что у вас не будет никакой защиты".

"Дома из кирпича и камня, в принципе, обеспечивают хорошее укрытие. Кроме того, если в результате пожара угли попадают в дом, проще подавить несколько искр, чем потом бороться с пламенем", - говорит Виегас.

3.Запланированные пожары не только помогают предотвратить рост сорняков и мусора, но и улучшают биологическое разнообразие и обеспечивают здоровье экосистем. Управляемый огонь помогает фермерам справиться с распространением паразитов и уменьшить биомассу инвазивных видов.

Зола от сжигания способствует росту некоторых растений и помогает повысить уровень pH и содержание питательных веществ в почве. Однако, как подчеркнул Виегас, любое запланированное сжигание в сельскохозяйственных целях должно быть хорошо управляемым и проводиться в соответствующих условиях.

Эти слова прозвучали на фоне заявления высокопоставленного чиновника Греции, ответственного за борьбу с климатическим кризисом, о том, что 667 недавних пожаров по всей стране были вызваны деятельностью человека.

"В течение многих лет огонь считался плохим явлением. Поэтому его подавляли. Люди стали исключать огонь из ландшафта. Но необходимо вернуть огонь, он также необходим для некоторых экологических процессов... Если мы не будем его использовать, нам придется готовиться к большим проблемам, особенно в странах, где масса растительности увеличивается очень быстро, как в Южной Европе, где нет средств для механического или ручного удаления сорняков".

В связи с тем, что на август прогнозируется усиление жары, пожарные Греции, Италии и наиболее пострадавших от нее стран Южной Европы предупреждены о необходимости сохранять повышенную готовность.