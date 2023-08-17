Суровая реальность: сотни животных погибли в пожарах на Гавайях

Когда люди бежали от пожаров, бежали и домашние животные. Некоторые из них спаслись, но тысячи пропали без вести

Собака с туго перевязанными лапами скулила от боли, ее грудь часто вздымалась и опускалась при неглубоком дыхании.

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Это животное - одно из тех, кого удалось спасти от дыма и пламени гавайских пожаров, унесших жизни более 100 человек и разрушивших исторический город.

"В наш приют поступают животные с сильными ожогами, - говорит Кэти Шеннон, директор по маркетингу и коммуникациям Maui Humane Society. - Мы видели собак, у которых лапы были сожжены до костей, когда они убегали от огня".

В результате самого смертоносного за последние 100 лет лесного пожара в США погибли и получили ранения сотни собак, кошек и других домашних животных.

По оценкам Гуманитарного общества Мауи, около 3 тысяч животных из Лахайны считаются пропавшими без вести. Сейчас здесь пытаются вылечить многочисленных животных, поступивших в клиники, завернутыми в одеяла, закрывающие раны, и воссоединить питомцев с хозяевами.

"У нас были куры, домашние птицы, морские свинки, кролики, собаки, кошки, - говорит Шеннон. - У нас даже есть свинья".

Раненую птицу лечат в Обществе защиты животных Мауи в Лахайне, Гавайи Katie Shannon/Maui Humane Society via AP

Спасенные на Гавайях животные проходят лечение от ожогов

Пожары, вызванные сухой травой и сильным ветром от проходящего урагана, в одном из районов разгорались со скоростью 1,6 км в минуту. Люди были вынуждены спасаться от огня бегством, о чем они потом сообщали родственникам, которые в муках ждали от них новостей.

О том, что пережили животные, можно судить по повреждениям на их телах.

Кошка прибыла с опаленной шерстью и пятнами ожогов на лапах. У курицы оба обожженных когтя были обмотаны толстой синей медицинской лентой.

Сотрудница клиники хирургическим пинцетом аккуратно удаляла обломки с лап собаки, а другой специалист прижимал к себе ее голову, растирал шею легкими поглаживаниями большого пальца и что-то шептал животному на ухо.

Этим животным повезло - на одной из улиц Мауи было найдено обугленное тело собаки.

Раненую собаку лечат в Обществе защиты животных Мауи в Лахайне Katie Shannon/Maui Humane Society via AP

Спасатели продолжают искать животных среди разрушений

Пока рассеивается дым и официальные лица оценивают масштабы потерь и разрушений, защитники животных совместно с полицейским департаментом Мауи выходят в зону горения в поисках потерянных, раненых или погибших животных.

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"По мере того как эти зоны будут открываться, мы сможем расширить сферу наших услуг", - сказала Лиза Лабреку, генеральный директор Гуманитарного общества Мауи.

Десятки кормовых станций, снабженных едой и водой, призваны выманить напуганных животных из укрытий, чтобы их можно было отследить и доставить в приют, где ветеринары лечат как ожоги, так и отравления дымом.

Найденные животные проверяются на предмет идентификации и сканируются на наличие микрочипа, чтобы можно было связаться с владельцами. Гуманитарное общество Мауи просит не перемещать и не уничтожать погибших животных, чтобы их можно было занести в каталог и идентифицировать.

"Но это только начало, - говорит Шеннон, - люди должны понять, что мы находимся в самом разгаре. И, знаете, нас ждет суровая реальность".