Байден на Гавайях: "Страна скорбит вместе с вами"

Президент США пообещал, что федеральное правительство будет помогать жителям острова Мауи "столько, сколько потребуется", чтобы восстановиться после катастрофических пожаров.

Президент США Джо Байден посетил гавайский остров Мауи, наиболее пострадавший от лесных пожаров, и пообщался с жителями уничтоженного пламенем города Лахайна.

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В то время как местные критикуют власти штата и федералов за то, как чиновники справляются с последствиями бедствия, глава государства пообещал островитянам помощь в восстановлении.

Чета Байденов прилетела на Гавайи через 2 недели после пожара. В Белом доме сообщили, что более ранний визит был отложен, так как президент и его супруга не хотели отвлекать от работы спасателей.

Я хочу, чтобы все вы знали, что страна скорбит вместе с вами, поддерживает вас и сделает всё возможное, чтобы помочь вам восстановиться, заново отстроиться. Причём это должно происходить с уважением священных земель, местных традиций и культуры. Джо Байден 46-й президент США

Джо и Джилл Байден облетели на вертолёте разрушенные районы и прошлись по сгоревшим улицам Лахайны.

СМИ отмечают, что некоторые из жителей держали плакаты в поддержку бывшего президента Дональда Трампа. За несколько дней до приезда президента в отставку был отправлен глава агентства по управлению кризисными ситуациями (FEMA) на Мауи, его обвиняли в том, что сирены не сработали вовремя.

Администрация распределила более 8,5 млн долларов в виде помощи примерно 8000 семей, в том числе 3,6 млн в виде помощи на аренду жилья.

Местное население также обеспокоено, что земля на острове может быть выкуплена под строительство дорогих отелей.

Лесные пожары унесли жизни по меньшей мере 114 местных жителей. Более 800 человек, по официальным данным, остаются пропавшими без вести.

Пламя распространялось так быстро, что многие бросались в океан, спасаясь от пламени.