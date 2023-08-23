Лесные пожары в Европе: кто поможет домашним животным?

Эвакуация людей из районов, охваченным пламенем, зачастую идёт в спешке, тысячи питомцев оказываются на улице или теряются. Многие из них не выжили бы без помощи волонтёров.

Пожары, охватившие Южную Европу, и аномально поздняя волна жары уносят человеческие жизни. Более чем в 20 странах континента действуют предупреждения об экстремальных погодных условиях.

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От поджогов и последствий изменения климата страдают и те, кому труднее всего защитить себя – в одной только Греции уже погибли тысячи диких и домашних животных, оказавшихся в огненной ловушке.

В районе Ано Лиоссия на северо-западе Афин добровольцы спасли десятки питомцев: здесь есть собаки, кошки и даже черепахи. Их хозяева были эвакуированы в спешке, большинство животных погибли бы без вмешательства людей.

В Испании на Тенерифе были созданы специальные приюты для пострадавших островитян и их четвероногих подопечных.

Вот что говорят эти владельцы собак, жившие по соседству:

– Собаки, конечно, переживают стресс, они не в своей привычной среде, когда видят незнакомую собаку, их это тревожит, но в целом всё в порядке.

– Здесь у моего пса есть всё ,что нужно, и слава богу, потому что нам удалось вывезти какие-то вещи.

Если кто-то из людей ненадолго отлучился, за животными присмотрят волонтёры.

"Когда хозяевам собак нужно выйти на улицу, подышать воздухом, мы выгуливаем собак, а люди могут немного отключиться от "заточения", сменить обстановку", – говорит Андрес Эрнандес.

Этим питомцам повезло. Во всем мире лесные пожары уносят миллионы жизней представителей фауны, многие из которых относятся к редким эндемикам и исчезающим видам.