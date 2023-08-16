По прогнозам НАСА, особенно сильно влияние Эль-Ниньо на климат на планете будет ощущаться в период с февраля по апрель 2024 года.

В НАСА пришли к выводу что нынешний год может стать самым тёплым в истории планеты Земля. Вероятность такого исхода событий, по подсчётам учёных, составляет 50%.

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Но рекордные температуры ещё впереди: основные последствия Эль-Ниньо пока не проявились. И произойдёт это в 2024 году. Значит, он будет ещё жарче, полагают исследователи.

Июль уже признали самым жарким в истории, причём "с большим температурным отрывом" от предыдущего рекорда. Это подтвердила главный научный сотрудник Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) Сара Капник на пресс-конференции в понедельник.

Основной причиной потепления были названы парниковые газы как результат деятельности человека.

Год настоящего пекла

Согласно ежегодному прогнозу, подготовленному NOAA, 2023 год "практически наверняка" войдет в пятёрку самых жарких лет за всю историю наблюдений. На данный момент он уже занимает третье место.

Кроме того, наибольшее влияние на погоду на Земле феномен Эль-Ниньо (потепление части Тихого океана) окажет, как ожидается, в период с февраля по апрель 2024-го. А значит, следующий год, скорее всего, будет ещё теплее.

Учёные опасаются, что это может привести к превышению предельного показателя потепления в 1,5 градуса Цельсия и вызвать экстремальные погодные явления, такие как засуха, ураганы и наводнения.

Ранее в этом месяце Служба мониторинга изменения климата ЕС Copernicus (C3S) сообщила, что июль стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений.

В понедельник NOAA подтвердило это, добавив, что температура была более чем на 0,2°С выше предыдущего рекорда, установленного в 2019 году.

"Прошлый месяц был намного, намного теплее, чем все, что мы когда-либо наблюдали", - сказал Капник.

Особенно резкий скачок зафиксирован в Северной и Южной Америке, Северной Африке и на Антарктическом полуострове, где температура превысила средние значения примерно на 4°С, отмечают эксперты НАСА.

Температура поверхности океана также достигла рекордной отметки. Эта тенденция наблюдается четвёртый месяц подряд.

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"Природа посылает нам сигнал"

Эксперт американского космического агентства Билл Нельсон предупреждает: "Мать-природа посылает нам сигнал, и он звучит так: "Действовать надо прямо сейчас, пока ещё не поздно спасти нашу планету".

Рост температур в последние месяцы повлёк за собой целый каскад природных аномалий и стихийных бедствий - от таяния морских льдов и значительного повышения уровня моря до лесных пожаров, наводнений и ураганов.

"То, что происходит в океанах, не ограничивается океанами - это влияет на всю планету", - говорит Карлос Дель Кастильо, руководитель лаборатории по изучению экологии океана в НАСА.

Хотя Эль-Ниньо и вызывает экстремальные погодные явления, в американском космическом агентстве уверены, что главным виновником является человек, а именно - вредные выбросы антропогенного происхождения. Это стало особенно явным в последние четыре десятилетия.

"Мы ожидаем, что многие из этих явлений будут усиливаться при дальнейшем потеплении", - заявила Кэтрин Кельвин, главный научный сотрудник и старший советник по вопросам климата НАСА.

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"И тут нет политических или географических границ, мы все в одной лодке", - добавил Нельсон.