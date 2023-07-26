Нынешнее лето в Европе стало жарким, слишком жарким. И пока по всему миру бьются тепловые рекорды, в соцсетях продолжает распространяться дезинформация об экстремальных погодных условиях

Этим летом в Европе стоит палящая жара, особенно в таких странах, как Испания, Греция и Италия.

В середине июля в Риме установилась самая знойная погода за всю историю наблюдений - 42 градуса по Цельсию.

Однако некоторые пользователи социальных сетей пытаются усомниться в том, что эта рекордная температура имеет отношение к изменению климата.

Было ли жарче в Риме в 1841 году?

В одном из вирусных сообщений в Twitter, которое по состоянию на июль было просмотрено более 3,5 млн. раз, утверждается, что "в июле 1841 г. в Риме было 42°C" еще "до появления автомобилей и самолетов", а это означает, что жара "не связана с CO2" или антропогенными выбросами.

Откуда у этого пользователя такая информация? Он ссылается на итальянский блог, утверждая, что данные были записаны метеорологической станцией римского Collegio Romano.

Однако исследования температурных записей в Риме для метеорологической станции Collegio Romano начались с 1862 года.

И самое главное, что показания температуры в те времена, по мнению экспертов, были не очень надежными.

"Вокруг той цифры, которая приводится для Рима в 1841 году, много неопределенности. Мне неизвестно, чтобы это была официальная запись итальянских метеорологических служб, - пояснил Пауло Чеппи, профессор климатологии из Имперского колледжа Лондона. - И даже если бы это значение было измерено, было бы очень трудно сравнить его с современными измерениями, поскольку метеостанции того времени были гораздо более простыми. Были другие приборы. Температура измерялась не в стандартных условиях. Чтобы корректно сравнить это значение с современными, необходимо провести очень тщательный анализ условий, в которых оно было измерено".

Становятся ли метеорологические карты более тревожными?

Во время рекордных температур метеорологические карты обвиняют в "нагнетании страха" из-за ярких цветов, используемых в графике.

В Twitter была опубликована серия изображений "до и после", на которых якобы сравнивались телевизионные карты погоды многолетней давности, и утверждалось, что со временем страшнее становятся не температуры, а карты.

"Сегодня 16°C и дождь во время нашего официального "лета", но на этой карте погоды вся страна отмечена желтым и янтарным цветом, что означает погоду средней опасности. Запугивание со стороны СМИ просто отвратительно", - написал один из пользователей Twitter, проживающий во Франции.

"Почему британские СМИ так упорно нагнетают страх перед изменением климата?" - спросил другой пользователь из Великобритании.

Мы связались с Метеорологическим управлением Великобритании, и оно сообщило, что изменения, внесенные в погодные карты за последние годы, были сделаны для того, чтобы помочь людям с дальтонизмом лучше интерпретировать данные.

"Цветовая шкала имеет градусный шаг. Она отображает одну и ту же температуру одним и тем же цветом в любой точке мира. Шкала также была создана с учетом требований доступности, что делает ее доступной для людей с такими нарушениями зрения, как дальтонизм", - сказал Грэм Мэдж, представитель Met Office по вопросам климата, в своем письменном заявлении.

Связаны ли тепловые волны с изменением климата?

Согласно недавно опубликованному докладу World Weather Attribution, "в последние годы в Европе все чаще наблюдаются тепловые волны, что является следствием потепления, вызванного деятельностью человека. Однако без антропогенного изменения климата такие тепловые явления были бы крайне редки".

По заключению экспертов, жаркий июль 2023 года был бы практически невозможен в Южной Европе, если бы люди не нагревали планету, сжигая ископаемое топливо.

"Волны тепла обусловлены сочетанием погодных условий и основной долгосрочной тенденции изменения климата, которая вызвана деятельностью человека. Мы и раньше наблюдали тепловые волны, которые были случайными. В настоящее время мы наблюдаем все больше таких волн тепла, и когда они происходят, то становятся более сильными, - пояснил Пауло Чеппи. - Мы подсчитали, что тепловые волны, которые в прошлом климате, до промышленной революции, случались бы раз в 50 лет, теперь случаются в 5 раз чаще. И когда эта волна тепла случается, она оказывается на один градус Цельсия теплее, чем раньше. Тепловые волны возникали всегда, но сейчас они становятся все более сильными и частыми".