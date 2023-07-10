Начало июля стало рекордно жарким за всю историю метеонаблюдений

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На Земле побит температурный рекорд августа 2016 года

В первую неделю июля на Земле зарегистрирована рекордно высокая температура за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщила Всемирная метеорологическая организация.

Четвертого и седьмого июля средняя температура составила около 17,2 градуса Цельсия. Это 0,3 градуса выше прежнего рекорда, зафиксированного в августе 2016 года, когда имело место природное явление Эль-Ниньо, известное своим согревающим эффектом.

На минувшей неделе европейская Служба по изменению климата "Коперник" зафиксировала самый жаркий июнь в мире за всю историю наблюдений с беспрецедентными температурами морской поверхности и рекордно низкой площадью льда в Антарктике.