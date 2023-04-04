Возвращение Эль-Ниньо: как это явление может изменить нашу жизнь?

Эль-Ниньо, естественное природное явление, похоже, вернется этим летом.

Оно связано с колебаниями температуры поверхности океана в экваториальной части Тихого океана в сочетании с изменениями в циркуляции атмосферы над ним, чем оказывает значительное влияние на погодные и климатические режимы во многих частях мира.

Это климатическое явление может иметь серьезные последствия - от испепеляющей жары до сильнейших штормов.

Вот как, по прогнозам климатологов, Эль-Ниньо повлияет на глобальные температуры, погоду и морскую жизнь.

Что такое Эль-Ниньо?

Термин Эль-Ниньо (с испанского "мальчик"), или южная осцилляция, означает краткосрочное повышение температуры поверхностного слоя воды Тихого океана в его тропической части, начиная от побережья Южной Америки и до Австралии.

Приход Эль-Ниньо приводит к тому, что в конкретном регионе становится теплее и более влажно. В противовес ему Ла-Нинья ("девочка") делает регион суше и холодней.

Уже сейчас прогнозируется, что этот год будет жарче, чем 2022, и станет пятым или шестым самым жарким годом в истории планеты.

Последствия Эль-Ниньо проявляются в течение нескольких месяцев и могут означать, что 2024 год побьет температурные рекорды.

Как Эль-Ниньо влияет на погоду?

Эль-Ниньо несет теплые воды Тихого океана на восток, вызывая смещение океанского течения к югу от его нейтрального положения.

Это приводит к более сухой и теплой погоде на севере США и интенсивным дождям и наводнениям на побережье Мексиканского залива и юго-востоке США.

В Европе это может привести к более холодной и сухой зиме на севере и более влажной зиме на юге.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), во время этого явления глобальная температура повышается примерно на 0,2 градуса Цельсия.

Это может означать нарушение критического предела глобального потепления в 1,5 градуса.

"Вероятность первого года с температурой 1,5 градуса Цельсия в следующем пятилетнем периоде сейчас составляет примерно 50%", - сказал в интервью изданию Guardian профессор Адам Скайф из Метеорологического управления Великобритании.

В результате мир столкнется с интенсивной жарой, продолжительными ее сезонами и мощными штормами.

В Индонезии и Австралии, вероятно, погода будет жарче и суше с высокой вероятностью возникновения лесных пожаров.

Муссонов в Индии и дождей в Южной Африке может стать меньше, а в Восточной Африке возрастет число наводнений.

Эль-Ниньо также повышает активность ураганов в Тихом океане, что означает, что такие места, как Гавайи, будут подвержены риску возникновения тропических циклонов.

Как Эль-Ниньо влияет на морскую жизнь?

Эль-Ниньо ставит под угрозу морскую жизнь вдоль тихоокеанского побережья. В нормальных условиях явление, известное как апвеллинг, поднимает холодную, богатую питательными веществами воду из океанских глубин.

Когда происходит Эль-Ниньо, этот процесс подавляется или полностью прекращается. Это означает уменьшение количества фитопланктона вдоль побережья, что приводит к уменьшению количества пищи для некоторых видов рыб.

В марте ученые обнаружили, что глобальная температура поверхности моря достигла рекордно высокого уровня. Эль-Ниньо, вероятно, усугубит ситуацию.

Более теплая вода вызывает обесцвечивание коралловых рифов, в результате чего они подвергаются большему риску голодной смерти.