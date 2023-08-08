Служба ЕС по мониторингу изменений климата подтвердила, что средняя глобальная температура июля 2023 года стала самой высокой за всю историю наблюдений

Июль 2023 года установил рекорд самого теплого месяца за всю историю наблюдений на Земле, оказавшись на 0,33°C теплее июля 2019 года, который удерживал это звание до сих пор. Об этом сообщила во вторник европейская служба наблюдения за изменением климата Copernicus.

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Минувший месяц был на 0,72°C теплее, чем среднее значение для июля 1991-2020 годов.

Если оглянуться назад дальше, то, по оценкам экспертов, жаркий июль этого года был примерно на 1,5°C теплее, чем в среднем за 1850-1900 гг.

Во многих регионах Северного полушария, включая юг Европы, наблюдались тепловые волны, отмечает Copernicus.

В ряде стран Южной Америки и на большей части территории Антарктиды температура воздуха была значительно выше средней.

Также были побиты рекорды температуры поверхности Мирового океана и айсбергов из-за морских тепловых волн, зафиксированных на юге Гренландии и в море Лабрадор, а также в Карибском бассейне и Средиземноморье.

После длительного периода "необычно высоких" температур в апреле поверхность океана продолжала прогреваться и в июле превысила среднее значение 1991-2020 гг. более чем на 0,51°C.

В то же время площадь антарктического морского льда оказалась на 15% ниже среднего, что является самым низким показателем за июль с момента начала спутниковых наблюдений.

Ожидается, что в ближайшие месяцы потепление усилится из-за явления Эль-Ниньо.