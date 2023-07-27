Daniel Harper

Из-за резкого потепления воды в море аномальная жара в Европе может продлиться до осени.

В понедельник температура поверхности Средиземного моря достигла самой высокой за всю историю наблюдений отметки - 28,71C, побив предыдущий рекорд в 28,25 градусов, установленный в 2003 году.

Эти данные подтвердили в Службе мониторинга тепловых волн MHW.

Для морской фауны и флоры это представляет серьёзную угрозу. За примером далеко ходить не надо: в 2015-2019 годах, тепловые волны нанесли урон в общей сложности 50 видам, в том числе - редким моллюскам и кораллам.

Последствия перегрева океана будут ощущаться в осенние и зимние месяцы, когда Средиземное море будет высвобождать накопившееся тепло. Это, вероятно, приведёт к усилению штормов.

Климатологи прогнозируют сильные ливни не только на юге Европы, но и на всей остальной её территории, поскольку Средиземное море - источник тепла и влаги для большей части континента.

Экстремальные погодные явления в Европе

Этим летом по всей Европе наблюдаются экстремальные погодные явления - от масштабных лесных пожаров и аномальной жары до ливневых паводков и града.

Несколько дней назад на Ломбардию, что на севере Италии, обрушились градины размером с теннисный мяч. По меньшей мере 110 человек пострадали.

На этой неделе на юге страны температура воздуха поднялась выше 46°C. В больницах Рима отмечается 20-25%-й рост числа людей, поступающих в отделения неотложной помощи в связи с обезвоживанием или другими заболеваниями, связанными с жарой.

В Хорватии из-за такой аномальной погоды погибли шесть человек. В Греции лесные пожары охватили несколько островов, в том числе Корфу и Родос, вынудив тысячи людей эвакуироваться.

На северо-востоке Испании, в городе Сарагоса произошли ливневые паводки, а в восточных и южных регионах страны, - Каталонии и Андалусии - установилась засуха.

Чем вызвана аномальная жара?

Италия особенно сильно пострадала от так называемого "погодного удара" (явление, при котором засуха резко сменяется ливнями и наводнениями, его также называют "погодным хлыстом").

"Северная Италия находится на границе двух различных по своей природе воздушных фронтов, между струйными течениями воздушных масс", - пояснил Euronews профессор Джулио Бетти, метеоролог из Национального исследовательского совета Италии (CNR).

"Тёплый фронт пришёл из пустыни Сахара. Он сухой, но способен создать высокую влажность и сырость. В то же время, северной Европы касаются холодные и неустойчивые воздушные массы из Атлантики. Такое смешение потоков и приводит к возникновению особенно сильных штормов".

Большая часть южной Европы находится в этой области - между двумя воздушными фронтами, которые встречаются посередине, как раз над севером Италии.

Этот конфликт струйных течений затрагивает и приграничные регионы, включая северную Испанию и Балканы, где также наблюдаются аномальные погодные условия по сравнению с северной Европой.

Из всего этого понятно, что вышеописанные метеопроцессы, наряду с Эль-Ниньо, усугубляют экстремальные погодные условия в Европе. Но анализ показывает их явную связь с антропогенным изменением климата.

Группа исследователей World Weather Attribution пришла к выводу, что вероятность возникновения тепловых волн в Европе увеличилась по меньшей мере в 950 раз из-за глобального потепления.

Тепловые волны с "продолжительным эффектом"

Поскольку более прохладный климат северной Европы вступает в противоречие с усиливающейся жарой на юге, в будущем, вероятно, будут наблюдаться более экстремальные погодные условия. Продолжающееся изменение климата, вызванное деятельностью человека, будет только усугублять ситуацию, уверены учёные.

"Северное полушарие накрыли тепловые купола. Один из них мы наблюдаем в Средиземноморье", - сказал представитель MET Office в интервью Euronews. - Высотное струйное течение ослабло, что позволяет этим куполам накапливать тепло, до того, что они уже не могут сдвинуться с мест, на которые могли бы прийти другие погодные системы".

Жара в Италии и на большей части юга Европы продолжается уже несколько недель, пока антициклон "Цербер" прокладывает себе путь через континент.

"Как мы видим на примере Европы и северной Африки, после того как эти системы уже установились, сдвинуть их с места невероятно трудно", - добавляет представитель MET Office.