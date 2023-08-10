В результате пожаров погибли не менее 36 человек, повреждены свыше 270 зданий, тысячи людей эвакуированы из затронутых бедствием районов.

В результате лесных пожаров на Гавайских островах погибли по меньшей мере 36 человек, опустошена большая часть курортного города Лахайна на Мауи. Тысячи людей были вынуждены эвакуироваться, некоторые спасались от огня и дыма в океане.

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Несколько кварталов сгорели дотла, западная часть острова оказалась практически отрезанной от мира, проехать можно было лишь по одному шоссе.

Представители муниципалитета рассказали о масштабных разрушениях в Лахайне, ее порту и прилегающих районах.

Более 270 строений повреждены или разрушены, сообщает газета Honolulu Star-Advertiser, ссылаясь на официальные отчеты облетов, проведенных Гражданским воздушным патрулем США и пожарной службой Мауи.

"Мы только что пережили самое страшное бедствие, которое я когда-либо видел. Лахайна сгорела дотла. Это было похоже на апокалипсис", - рассказывает житель города Мейсон Джарви.

Пожары на Гавайях не похожи на те, что бушуют на западе США. Как правило, они возникают на больших пастбищах на сухих сторонах островов и обычно гораздо меньше, чем пожары на материке.

Пожары на Мауи Jeff Melichar/TMX/via REUTERS

Опасны для человека и животных

Трое пострадавших от огня с сильными ожогами были доставлены на вертолете в ожоговое отделение медицинского центра Straub на острове Оаху, сообщили власти.

По меньшей мере 20 пациентов направили в Мемориальный медицинский центр Мауи, а один пожарный был госпитализирован после отравления дымом.

Мэр округа Мауи сообщил на утренней пресс-конференции в среду, что у него нет информации о том, как и где на острове произошли смертельные случаи.

Он сказал, что официальные лица еще не приступили к расследованию непосредственной причины пожаров, однако они указывают на сочетание нескольких факторов: сухая растительность, низкая влажность и сильный ветер.

Более 2 100 человек провели ночь на вторник в эвакуационных центрах. Еще 2 тыс. путешественников укрылись в аэропорту Кахулуи после того, как многие рейсы были отменены. Гавайский конференц-центр в Гонолулу подготовили к приему тысяч туристов и местных жителей.

Как отреагировали США?

В районе бедствия было объявлено чрезвычайное положение.

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Президент Байден приказал задействовать все имеющиеся силы и средства для оказания помощи в ликвидации последствий. Он сообщил, что Национальная гвардия Гавайев мобилизовала вертолеты Chinook для помощи в тушении пожаров, а также в поисково-спасательных работах на острове Мауи.

"Мы молимся за тех, чьи дома, предприятия и общины разрушены", - говорится в заявлении американского лидера.

Последствия пожара на Мауи, 9 августа, 2023 года. Mason Jarvi/HANDOUT

"Он распространялся с удивительной скоростью"

Мауро Фаринелли из Лахайны рассказал, что во вторник начался сильный ветер, а затем каким-то образом возник пожар на склоне холма.

"Он распространялся с удивительной скоростью", - вспоминает он.

По словам Фаринелли, ветер был настолько сильным, что сорвал с петель дверь его гаража. Поэтому друг отвез его вместе с женой и собакой в эвакуационный пункт. Он не еще не знает о том, что произошло с их домом.

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"Мы надеемся на лучшее", - сказал он, - "но уверены, что его больше нет".

По словам мэра города, на острове Гавайи также бушевали лесные пожары, хотя сообщений о пострадавших или разрушенных домах не поступало. Глава муниципалитета рассказал, что пожарным пришлось тушить несколько возгораний на крышах домов, а в районе курорта Мауна-Кеа еще не везде удалось потушить пламя.

Национальная метеорологическая служба сообщила, что сильные ветры принес ураган Дора, проходящий к югу от островной цепи.

В начале среды на острове Мауи без электричества остались 14 500 человек. В некоторых районах не работает сотовая связь и телефонные линии.

Туристы пытаются уехать

По словам представителя Департамента транспорта Гавайев, по меньшей мере четыре тысячи туристов пытались вчера покинуть западную часть острова Мауи. Несмотря на то, что по меньшей мере 16 дорог были закрыты, аэропорт острова работал в полном объеме, а авиакомпании даже снижали тарифы, чтобы вывезти людей с острова.

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Социальные сети были переполнены снимками, на которых были видны клубы черного дыма над прекрасными пляжами и пальмами.

"Я был последним, кто сошел с причала, когда огненный смерч пронесся по баньяновым деревьям и унес с собой все. Я просто бежал и помогал всем, кому мог", - рассказал Дастин Джонсон, который работает в гавани Лахайны на чартерных судах.

"Местные жители потеряли все - дома, животных... Это ужасно", - сказал глава департамента бизнеса, экономического развития и туризма штата Джимми Токиока.

Что вызвало лесные пожары на Мауи?

Причина возникновения пожаров пока не установлена, но Национальная метеорологическая служба США заявила, что по всей видимости они были вызваны сочетанием нескольких факторов.

По данным властей, пламя по всему штату раздували ветры, вызванные ураганом "Дора". Как сообщили в Национальном центре ураганов, по состоянию на 11 часов утра по местному времени (2100 GMT) ураган находился примерно в 860 милях (1380 км) к юго-западу от Гонолулу.

Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Гавайев сообщило в среду, что Национальная метеорологическая служба отменила предупреждение о сильном ветре для всех Гавайских островов.

Береговая охрана рапортует, что спасла 14 человек, которые прыгнули в воду, спасаясь от пламени и дыма, в том числе двух детей.

Лето лесных пожаров

Пожары стали еще одной часто проявляющейся проблемой, вызванной экстремальной погодой по всему миру этим летом. Эксперты убеждены, что изменение климата увеличивает вероятность подобных явлений.

Ситуация на Гавайях напомнила о разрушениях, произошедших летом в разных странах мира: лесные пожары, вызванные аномальной жарой, вынудили эвакуировать десятки тысяч людей в Греции, Испании, Португалии и других частях Европы, а западная Канада пострадала от необычайно сильных пожаров.

По мнению ученых, антропогенное изменение климата, вызванное использованием ископаемого топлива, увеличивает частоту и интенсивность таких экстремальных погодных явлений, и они давно предупреждают, что для предотвращения климатической катастрофы необходимо сокращать выбросы.