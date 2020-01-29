Радиоактивные отходы из Италии в Словакию

Италия начинает масштабный проект по переработке радиоактивных отходов закрытой атомной станции в Каорсо. Первая автоколонна — 162 бочки шлама и полимеров — отправилась в Словакию с соблюдением строжайших мер безопасности.

Каорсо была последней действующей АЭС Италии и закрылась в 1990 году. Однако отходы ядерного цикла хранятся там до сих пор, занимая большие площади. Ожидается, что на словацкой станции Богунице они подвергнутся переработке и уменьшатся в объёме на 90%. Их вернут в Италию. Освободившиеся хранилища позволят, наконец, приступить к демонтажу самого реактора Каорсы.

Общий объём материалов — 5600 бочек, почти 1300 кубометров. Опытная партия была переработана в Словакии два года назад. Тем не менее, уровень радиоактивности веществ от переработки не уменьшается, а власти Италии пока не могут найти подходящий проект долгосрочного хранилища ядерных отходов.