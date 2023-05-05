Париж лидирует в рейтинге городов Европы с самым высоким риском смерти от жары

В столице Франции вероятность умереть от высокой температуры воздуха выше, чем в 854 других городах Европы.

По данным нового исследования, опубликованного в журнале Lancet Planet Health, парижане подвергаются наибольшему риску смерти от жары по сравнению с жителями других европейских городов.

Среди включенных в исследование 854 городов Европы французская столица имеет самый высокий "рейтинг смертности", связанный с высокой температурой, во всех возрастных группах.

В исследовании оценивалась общеевропейская смертность, вызванная "аномальными температурными условиями" с января 2000 года по декабрь 2019 года.

Для пожилых людей в возрасте 85 лет и старше вероятность смерти из-за повышения температуры воздуха была в 1,6 раза выше в Париже, чем в других местах.

За французской столицей следуют Амстердам и Загреб.

Почему Париж подвергается более высокому риску, чем другие европейские города?

Смертность от жары в Париже резко возросла с 2003 года, когда жаркая погода особенно сильно затронула Францию, отмечается в докладе.

Периоды жары становятся все более частыми и интенсивными в Париже, а недостаток зелени в городе не раз становился предметом обсуждения.

Такие "приступы" аномальной погоды - результат изменения климата на планете. Ученые предупреждают, что если не принимать решительных мер, ситуация будет только ухудшаться.

Специальные средства для охлаждения рядом с Эйфелевой башней в Париже AFP

Париж также уязвим, поскольку на крышах домов используется цинк - металл, поглощающий тепло, что усугубляет высокие температуры, отмечается в докладе.

Риск умереть от последствий, связанных с жарой, увеличивается с возрастом, однако исследование также показало, что аномально высокие температуры влияют на все возрастные группы более однородно, чем экстремальный холод.

Как Париж готовится к будущим периодам жары?

В ряде других докладов говорится, что Париж "перегревается" и к 2080 году жаркая погода тут будет наблюдаться 34 дня в году по сравнению с 14 днями в 2010-х.

Это побудило политиков адаптироваться к новой реальности, вызванной изменением климата.

В одном из последних отчетов предупреждалось о возможности того, что к середине века во французской столице температура воздуха летом может достигать 50°C и выше.

"Мы находимся в новой климатической ситуации, из-за чего уже страдают люди, и которая ухудшается", - предупреждает депутат от партии зеленых Александр Флорентин.

План климатических действий, выдвинутый после жары 2003 года, направлен на то, чтобы сделать Париж углеродно-нейтральным к 2050 году и избежать превращения его в "остров тепла".