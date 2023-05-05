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Зеленые новости

Париж лидирует в рейтинге городов Европы с самым высоким риском смерти от жары

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Люди используют зонт, чтобы укрыться от солнца возле пирамиды Лувра во время аномальной жары 2019 года
Люди используют зонт, чтобы укрыться от солнца возле пирамиды Лувра во время аномальной жары 2019 года   -  Авторское право  KENZO TRIBOUILLARD/AFP or licensors
 Sudesh Baniya

В столице Франции вероятность умереть от высокой температуры воздуха выше, чем в 854 других городах Европы.

По данным нового исследования, опубликованного в журнале Lancet Planet Health, парижане подвергаются наибольшему риску смерти от жары по сравнению с жителями других европейских городов.

Среди включенных в исследование 854 городов Европы французская столица имеет самый высокий "рейтинг смертности", связанный с высокой температурой, во всех возрастных группах.

В исследовании оценивалась общеевропейская смертность, вызванная "аномальными температурными условиями" с января 2000 года по декабрь 2019 года.

Для пожилых людей в возрасте 85 лет и старше вероятность смерти из-за повышения температуры воздуха была в 1,6 раза выше в Париже, чем в других местах.

За французской столицей следуют Амстердам и Загреб.

Почему Париж подвергается более высокому риску, чем другие европейские города?

Смертность от жары в Париже резко возросла с 2003 года, когда жаркая погода особенно сильно затронула Францию, отмечается в докладе. 

Периоды жары становятся все более частыми и интенсивными в Париже, а недостаток зелени в городе не раз становился предметом обсуждения.

Такие "приступы" аномальной погоды - результат изменения климата на планете. Ученые предупреждают, что если не принимать решительных мер, ситуация будет только ухудшаться.

AFP
Специальные средства для охлаждения рядом с Эйфелевой башней в ПарижеAFP

Париж также уязвим, поскольку на крышах домов используется цинк - металл, поглощающий тепло, что усугубляет высокие температуры, отмечается в докладе.

Риск умереть от последствий, связанных с жарой, увеличивается с возрастом, однако исследование также показало, что аномально высокие температуры влияют на все возрастные группы более однородно, чем экстремальный холод.

Как Париж готовится к будущим периодам жары?

В ряде других докладов говорится, что Париж "перегревается" и к 2080 году жаркая погода тут будет наблюдаться 34 дня в году по сравнению с 14 днями в 2010-х.

Это побудило политиков адаптироваться к новой реальности, вызванной изменением климата.

В одном из последних отчетов предупреждалось о возможности того, что к середине века во французской столице температура воздуха летом может достигать 50°C и выше.

"Мы находимся в новой климатической ситуации, из-за чего уже страдают люди, и которая ухудшается", - предупреждает депутат от партии зеленых Александр Флорентин.

План климатических действий, выдвинутый после жары 2003 года, направлен на то, чтобы сделать Париж углеродно-нейтральным к 2050 году и избежать превращения его в "остров тепла".

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