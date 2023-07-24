Ученые предупреждают: если мы не прекратим сжигать ископаемое топливо сегодня, ситуация значительно ухудшится. Температура воздуха поднимется выше, а дождей и наводнений станет больше.

Этот июль принес с собой как рекордную жару, так и проливные дожди.

По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни в Европе может установиться самая высокая температура за всю историю наблюдений: в некоторых районах Италии она может превысить 48°C. Китай уже побил свой рекорд: в воскресенье в городе Санбао температура воздуха достигла 52,2°С.

В США около 90 млн человек — то есть 27% населения страны — проживают в районах, где на этой неделе ожидается волна жары.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) предупредила, что отдыха от "лета экстремальных явлений" не будет и что высокие температуры могут сохраниться и в августе.

В чем причина такой экстремальной погоды, и виновато ли в происходящем изменение климата?

Становится ли наша погода более экстремальной?

Изменение климата означает не только повышение температуры. Происходит нарушение погодных моделей, что приводит к увеличению частоты и интенсивности экстремальных явлений — в частности, волн жары и обильных осадков.

По словам эксперта отдела климатических наук ВМО Альваро Сильвы, всё большее число исследований демонстрирует связь между быстрым потеплением и изменением основных погодных моделей.

Так, потепление в Арктике происходит в четыре раза быстрее, чем в среднем по миру, и исследования показывают, что повышение температуры в этом регионе приводит к замедлению сильных ветров, известных как струйное течение.

"Струйное течение ослабевает и становится более волнистым, когда теплый воздух переносится на север, а холодный — на юг, — поясняет он. — В этих условиях устанавливаются почти стационарные погодные условия, которые приводят к длительной жаре и засухе в одних регионах и обильным осадкам в других".

Местный житель выливает на себя воду, чтобы охладиться. Пекин, Китай. 10 июля 2023. AP Photo/Andy Wong

Эль-Ниньо, начавшийся в июне, вероятно, только усилит частоту и интенсивность этих экстремальных явлений.

Это явление означает, что воды в восточной части Тихого океана становятся теплее, чем обычно, что усиливает экстремальные погодные явления и в сочетании с избыточным потеплением в результате изменения климата приводит к рекордно высоким температурам.

"Развитие Эль-Ниньо, природного явления, связанного с выделением тепла в Тихом океане, также вносит свой вклад, — сказала Euronews Green старший преподаватель климатологии в Грэнтэмском институте изменения климата и окружающей среды Фридерике Отто. — Но антропогенное изменение климата является основной причиной глобальных температурных рекордов".

Откуда мы знаем, что в этом виновато изменение климата?

Климатологи используют компьютерное моделирование, чтобы определить, является ли человек причиной ухудшения погодных условий.

В апреле этого года Испания, Португалия и северо-западная Африка пережили очередную рекордную жару. В Испании в аэропорту Кордовы на юге страны была зафиксирована самая высокая за всю историю апреля температура — 38,8°C.

Три дня необычайной жары пришлись на время исторической многолетней засухи во многих регионах.

Ученые из Марокко, Франции, Нидерландов, США и Великобритании собрались вместе, чтобы оценить влияние изменения климата.

Они пришли к выводу, что вероятность волны жары 26-28 апреля была "по меньшей мере в 100 раз выше" из-за климатического кризиса. По данным исследования, проведенного организацией World Weather Attribution (WWA), такие экстремальные температуры были бы "статистически невозможны" в отсутствие антропогенного глобального потепления.

Сгоревший из-за лесного пожара дом неподалеку от Афин, Греция. 19 июля 2023. AP Photo/Thanassis Stavrakis

Несмотря на то, что данные о волнах жары в июле этого года еще предстоит проанализировать, исследования указывают на то, что причиной их возникновения является изменение климата.

В докладе МГЭИК, опубликованном в начале этого года, подтверждается, что с 1950-х годов наблюдается увеличение частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений. Отдельное исследование европейских тепловых волн показало, что за последние два десятилетия эти явления становятся все более суровыми.

А WWA утверждает, что достижение Великобританией в июле 2022 года максимальной температуры в 40°C было бы "крайне маловероятным" без изменения климата.

По словам Фридерике Отто, такая жара является "беспрецедентной для человека": в Европе наблюдаются "более продолжительные, жаркие и частые тепловые волны, вызванные антропогенным изменением климата".

"Люди могут называть это "новой эрой" или "неизведанной территорией", но это не "климатический коллапс". У нас еще есть время, чтобы обеспечить приемлемое будущее для многих, но нам необходимо быстро отказаться от ископаемого топлива и сократить глобальные выбросы до нулевого уровня", — подчеркивает она.

Находимся ли мы на новом "климатическом рубеже"?

Джеймс Хансен, американский ученый, впервые предупредивший мир о парниковом эффекте в 1980 году, заявил, что, похоже, мы движемся к "новому климатическому рубежу".

"В своих показаниях Конгрессу в 1988 и 1989 годах, а также в приложенном к показаниям 1989 года документе, мы отметили, что глобальное потепление приводит к тому, что влажные места становятся более влажными, а сухие — более сухими", — пишет он вместе с двумя другими климатологами в заявлении, опубликованном на прошлой неделе.

По их мнению, в настоящее время на Земле наблюдается более высокая температура, чем когда-либо за последний миллион лет.

"В среднем по миру июнь 2023 года был самым теплым за всю историю наблюдений, — говорится в заявлении.

Такие экстремальные климатические условия означают также более сильные штормы, более интенсивные засухи и волны жары.

По мнению ученых, такие погодные условия будут становиться все более частыми и экстремальными до тех пор, пока человек будет продолжать выбрасывать парниковые газы.

"Если бы мы прекратили сжигать ископаемое топливо сегодня, то то, что мы испытываем сейчас, стало бы новой нормой, — говорит Фридерике Отто. — Но пока мы сжигаем ископаемое топливо, климат будет продолжать нагреваться, и мы будем наблюдать экстремальные явления, гораздо более жаркие, чем в этом году".