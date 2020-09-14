Морские тепловые волны уничтожают подводную жизнь

В программе "Климат сегодня" мы ежемесячно сообщаем вам о том, что на самом деле происходит с нашей планетой.

В этот раз мы отправимся в Испанию, где увидим разрушительные последствия морских тепловых волн на подводную жизнь.

Прямо сейчас мы наблюдаем деградацию морских экосистем с такой скоростью, которую я никогда бы не мог себе представить Жоаким Гаррабу старший исследователь, Институт морских наук Испании

Но для начала последние данные Службы по контролю за изменением климата программы "Коперник".

Август бьёт рекорды

В Европе август выдался теплее обычного, средняя температура более чем на 1 градус Цельсия превышает показатели периода с 1981 по 2010 годы.

Средние температуры по Европе оказались выше обычных показателей августа Euronews

Если мы посмотрим на карту температурных аномалий, то увидим некоторую тенденцию в этом месяце - август оказался намного теплее, чем в среднем в Северо-Западной Сибири, прохладнее в Западной России, и теплее в большей части Европы.

Температурные аномалии в Европе и США Copernicus

В брюссельском пригороде Уккеле температура достигла почти 36 градусов, и это здешний рекорд для августа.

На западе США было намного теплее и суше, чем обычно, и там возможно зафиксирован новый мировой рекорд для августа с температурой 54,4 градуса по Цельсию (в Долине Смерти).

Морские тепловые волны в Средиземном море Euronews

Теперь взгляните на этот график, где представлена концепция морских тепловых волн – это дни, когда температура воды на 2, 3 или даже 4 градуса выше ожидаемого. Здесь показано количество дней аномальной жары в Средиземном море в августе. Мы видим, что больше всего затронуты воды Италии, Ливии, Марокко, Испании и Алжира.

Эти морские тепловые волны генерируются более теплой погодой, точно так же, как и на суше, и с изменением климата они становятся более частыми, более интенсивными и более продолжительными.

Таким образом, они могут оказывать разрушительное воздействие на морские экосистемы, особенно на кораллы, которые служат убежищем для биоразнообразия. Чтобы узнать больше об этой проблеме, мы приехали в испанскую Каталонию.

Морские тепловые волны разрушают кораллы

Вместе с морским биологом Жоакимом Гаррабу мы отправимся в одно из его регулярных погружений вокруг островов Медес недалеко от курорта Л'Эстартит.

Эти острова считаются морской охраняемой территорией с 1983 года, что делает их идеальным местом для наблюдения за воздействием морских тепловых волн.

Мы собираемся погрузиться на глубину 15 метров, где понаблюдаем за популяцией горгонарий, разновидности мягкого коралла, который вымирает из-за более высоких температур.

То, что мы собираемся сделать, это подсчитать, сколько колоний затронуты и не затронуты смертностью. Обычно процент затронутых от хорошо сохранившихся популяций составляет ниже 5-10%. А в этой популяции в последние годы мы наблюдаем 80% разрушительных последствий Жоаким Гаррабу старший исследователь, Институт морских наук Испании

Оказавшись под водой, Жоаким начинает исследование, обнаруживая мертвых горгонарий в районах, которые десять лет назад были полны жизни.

Средняя температура в Средиземном море поднимается примерно на 0,4 градуса за десятилетие. Но насущная проблема — это тепловые волны.

Вода на этой глубине должна быть между 19 и 22 градусами, но сегодня она составляет 23 градуса. Кораллы просто не приспособлены к выживанию.

Мы знаем, что порог для многих из этих видов составляет около 24-25 градусов. Воздействие температур выше этих пределов вызывают физиологический стресс, большую вирулентность возможных патогенов, и это то, что в конечном итоге вызывает смертность, которую мы увидели Жоаким Гаррабу старший исследователь, Институт морских наук Испании

Морские тепловые волны наносят ущерб экосистемам Средиземного моря и за его пределами, страдают также заросли водорослей и коралловые рифы от Австралии до Калифорнии.

Перспективы мрачные. Даже если глобальное потепление повернет вспять, восстановление этих колоний может занять более века.

Эти виды — долгоживущие, то есть они могут жить десятки, сотни лет, и поэтому восстановление вымерших колоний займет такой же или даже больший срок Жоаким Гаррабу старший исследователь, Институт морских наук Испании

Вы можете узнать больше о морских тепловых волнах, их влиянии на подводную жизнь, а также многое другое в рубрике "Климат сегодня".