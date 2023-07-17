Аномальная жара в Европе: за «Цербером» пришёл «Харон»

Вслед за одним африканским антициклоном сразу пришёл другой: Европа встречает новую волну аномальной жары.

Предвестником потенциальных проблем на континенте стали лесные пожары на Канарских островах, где огонь прошёл за выходные около пяти тысяч гектаров. Эвакуированы тысячи людей.

Метеорологи предупреждают, что Испания, Италия и другие страны могут в ближайшие дни столкнуться с новыми температурными рекордами. Всему виной – антициклоны «Цербер» и «Харон» из Африки.

В июле на следующей неделе мы ожидаем прихода ещё одной волны жары в Южную Европу с ещё более высокими температурами. И это действительно связано – изменение климата и аномальная жара. Увеличивается вероятность последовательных волн жары, становится труднее справляться с последствиями столь частых эпизодов жары. Клемент Албергель климатолог Европейского космического агентства

В Италии из-за высоких температур было объявлено предупреждение об экстремально опасных для здоровья условиях в 16 городах, в том числе в Риме и Флоренции. Жара сопровождает всплеск туристической активности, которая в этом году имеет особое значение после отмены всех ограничений, связанных с пандемией.

Находится в Риме оказалось тяжело даже делегации священников из ДРК, – рассказал ещё представитель Франсуа Мбемба:

«С самого нашего приезда здесь очень жарко. Нам трудно к этому привыкнуть, тем более, что мы только прибыли и поняли, что здесь жарче, чем, например, у нас дома, в Африке, в Демократической Республике Конго. Жара стоит до поздней ночи, и иногда нам даже трудно уснуть».

Пик жары в Риме ожидается во вторник, когда температура может превысить 42 градуса. Метеорологи опасаются, что на юге Италии на Сицилии и на Сардинии тем временем может быть побит общеевропейский температурный рекорд – 48,8 градуса.