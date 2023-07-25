Спастись от жары: север Европы ждёт туристов

Снег в начале лета, полярные ночи и возможность дышать полной грудью, когда Средиземноморье изнемогает от зноя, – что может предложить отпускникам Северная Европа?

В то время как страны южной Европы накрыло волной жары, на севере континента картина иная.

Хотя в некоторых районах норвежской Лапландии, Швеции и Финляндии температура воздуха лето регулярно достигает +30°C, а отдыхающие у побережья арктических рек всё чаще встречают северных оленей, обычно здесь гораздо более комфортная погода.

"Летний сезон в Арктике, как правило, прохладнее, чем в других странах Европы, расположенных южнее. Погода в Тромсё переменчива, и это лето не стало исключением: здесь то солнце, то пасмурно, то идёт дождь", – говорит представительница Visit Tromsø Ребекка Скоог.

На этой неделе температуры в Тромсё, расположенном за полярным кругом, колебались от +12°C до +19°C.

Акюрейри, Исландия

В конце июля в Акюрейри, втором городе Исландии, ожидаются дожди, а температура воздуха превысит 10 градусов.

"Конечно, бывает и жарче, в конце июня было около 26 градусов, но никогда нельзя полагаться на погоду", – говорит Рагнар Рагнарсон из Visit Akureyri.

Акюрейри находится на севере Исландии, на западном берегу фьорда Эйя-фьорд, у его конца.

"Сейчас здесь около 11 градусов по Цельсию, очень тихо и нет ветра. Прекрасная погода", – уверен исландец.

Летом Исландия пользуется огромной популярностью у туристов: на острове проживает всего 372 тыс. человек, а приезжих здесь порядка 2,5 млн.

При этом Рагнар считает, что в Исландии ещё найдётся место для "климатических туристов", желающих избежать экстремальной жары: "Исландия – большой остров", – напоминает он.

Киркволл, Шотландия

Оркнейские и Шетландские острова, разбросанные в море у северного побережья Шотландии, славятся живописные пейзажи и летней прохладой, по крайней мере, по сравнению со странами юга, где на смену антициклона "Цербер" пришёл "Харон".

"Погода за окном немного пасмурная. Последние несколько дней моросит дождь, недавно был настоящий ливень, но в целом мы наслаждаемся летом", – говорит Чарли из офиса Visit Scotland в Керкуолле, столице области Оркни.

Температура воздуха на Оркнейских островах в течение следующей недели будет держаться в пределах 15 градусов.

Аналогичный прогноз для Леруика, самого северного города Шотландии и столицы Шетландских островов, где лишь в эти выходные покажется солнце.

Йокмокк, Швеция

В Йокмокке, расположенном в самом сердце шведской Лапландии, высокие летние температуры – не редкость.

"Сегодня на улице немного прохладнее, но в среднем температура колеблется между 15 и 25 градусами", – сообщила Euronews Эллен из местного инфоцентра для туристов.

"Обычно в течение нескольких недель летом температура поднимается до 35, а затем снова опускается до 5 градусов", – добавила она.

В начале мая озера шведской Лапландии ещё покрыты льдом, но уже через несколько недель здесь расцветают полевые цветы, а туристам стоит задуматься о защите от комаров!