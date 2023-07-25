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В Греции разбился пожарный самолёт

Canadair тушит пожар
Canadair тушит пожар Авторское право SPYROS BAKALIS/AFP or licensors
 Euronews

Момент катастрофы сняли на видео местные журналисты

На юге Греции разбился пожарный самолёт. Он упал в гористой местности во время тушения лесного пожара. Трагедия произошла на острове Эвбея. Момент катастрофы сняли на видео местные журналисты. Предполагается, что машина задела деревья на низкой высоте.

Двухмоторный Canadair — тип, который широко используется для борьбы с огнём по всему миру и, в частности, в странах южной Европы. На Эвбее он вместе с ещё двумя машинами тушил пожар, вспыхнувший в воскресенье.

Машина упала в труднодоступной гористой местности, к поисковой операции пришлось привлекать вертолёты.

Пилоты, управлявшие машиной, были военными. Их гибель подтвердили в министерстве обороны страны.

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