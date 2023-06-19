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Французские города оккупированы муравьями, виновата жара

Французские города оккупированы муравьями, виновата жара
Авторское право  euronews
 Jeremy Wilks

Программа Сlimate now предлагает ежемесячный обзор происходящего на планете. По традиции мы начнем с анализа погодных особенностей предыдущего месяца и продолжим репортаж во французском Лионе, оккупированном муравьями-чужестранцами.

Очень жаркий май

В глобальном масштабе май-2023 стал вторым самым теплым месяцем за всю историю наблюдений. Температура оказалась на 0,4 градуса Цельсия выше среднего показателя 1991-2020 годов.

Copernicus Climate Change Service implemented by ECMWF
Температурная динамика мая.Copernicus Climate Change Service implemented by ECMWF

В Италии и на Балканах, выделенных синим цветом, было прохладнее; они пострадали от разрушительных и смертоносных наводнений.  По другую сторону Атлантики теплее обычного было в Канаде и на севере США.

Эксперты наблюдали потепление и в Тихом океане, где отмечено повторение эффекта Эль-Ниньо с повышением температуры воды в восточной части. Таким образом, если смотреть на свободные ото льда районы океана, станет ясно: май 2023 года побил рекорд, показав самую высокую температуру поверхности моря в этот период года с начала спутниковых измерений.

Copernicus Climate Change Service implemented by ECMWF
Океаны тоже нагреваются.Copernicus Climate Change Service implemented by ECMWF

Следует помнить, что 90% избыточного тепла в нашей атмосфере поглощается именно океаном.

Лион ищет пришельцев

В продолжении репортажа мы исследуем, как  муравьи-чужестранцы из Средиземноморья смогли выжить и набрать силу вдали от родины. И все потому, что зимы в Европе становятся мягче.

Новые колонии появились по всей Западной Европе, включая французский  Лион. Тамошний  центр искусства и культуры на бывшей промышленной территории кажется маловероятным местом для охоты на муравьев. Но именно на его территории ученые ищут (и находят!) огромные колонии. Вывод экспертов: муравьи семейства Tapinoma Magnum облюбовали себе  пристанище вокруг экзотических деревьев в кадках. Студент-эколог Нео Буанон не удивлен: ввозимые растения - один из основных путей проникновения муравьев в новые города. "Здесь мы видим одну из основных причин экспансии Tapinoma Magnum, - отмечает он. -  Мы привозим растения, деревья, в которых уже живут муравьиные королевы. По прибытии на новое место они чувствуют себя хорошо, начинают размножаться, распространяя рабочих муравьев вокруг".

Охота на муравьев продолжается в доме художника Лоиса Дави Аймара, он стал  свидетелем нашествия насекомых прошлой зимой. "Муравьи начали  приходить сюда, под раковину, а потом проложили себе путь до  мастерской", - рассказывает и показывает он. Лоис снял видео, на которых видно: его дом подвергался настоящей оккупации. Муравьи, вероятно, искали источники пищи и тепла. "Их были тысячи и тысячи, они шли один за другим, порой  проходили по мне, когда я работал, лежа на полу", - вспоминает Лоис.

Euronews
Tapinoma Magnum не причиняют боли, но очень мешают.Euronews

Tapinoma Magnum родом из Средиземноморского бассейна,  в настоящее время они колонизировали городские районы Франции, Бельгии, Германии и Нидерландов. Этот вид  не оставляет  болезненных укусов, но доставляет неудобства местным жителям и уничтожает популяции местных муравьев.

Лионский эксперт Бернар Кауфман убежден: Европе следует готовиться к нашествию инвазивных видов по мере потепления - таких, как южноамериканский малый огненный муравей.

"Существует от 100 до 200 видов четырехкрылых, с глобализацией они распространились по всему миру. Изменение климата, несомненно, ускорит этот процесс и будет способствовать все более частому  появлению, скажем так, теплолюбивых видов и в наших умеренных широтах", - поясняет он.

Что делать? Ученые считают, что химическая обработка может быть эффективной лишь в небольших масштабах. Лучший подход - профилактика, контроль за тем, чтобы инвазивные виды не захватили ввозимые к нам растения и деревья.

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