Как извержения вулканов влияют на климат?

Оказывают ли долгосрочное воздействие на атмосферу газы, выбрасываемые во время извержений вулканов? В прошлом месяце, во время извержения вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма, мы отправились на Канарские острова.

Лава, пепел и кислотный дождь

Вулканологи из Манчестерского университета Ана Пардо Кофрадес и Катерин Хэйер измеряют объемы выброшенных с начала извержения вулкана сернистого, углекислого и других газов.

«Сейчас газ выходит из более низких трещин, — говорит Ана. — Эти белые клубы состоят в основном из водяного пара. Газ выходит из магмы. Поэтому, раз стекает магма, значит и газы выбрасываются».

Но они представляют меньшую проблему для жителей Пальмы, чем лава и пепел. Потоки лавы уничтожили три тысячи строений, а пеплом пропиталось практически всё вокруг.

«Вулканы наносят вред постройкам, а также электросетям, так как в пепле накапливается электрический заряд. — расскахывает Катерин. — Также они вызывают кислотные дожди. Здесь в районе вулкана возникли серьезные проблемы, так как пепел и кислотный дождь повредили банановые плантации».

Кислотный дождь вызывает выбрасываемый вулканами сернистый газ, химически очень активное вещество. Сернистый газ может снижать качество воздуха. После крупных извержений он может образовывать небольшие частицы, имеющие краткосрочное охлаждающее воздействие на климат.

Распространение сернистого газа, выброшенного в атмосферу вулканами Кумбре-Вьеха и Этна.

3000 т углекислого газа

А как насчет углекислого газа, вышедшего из этого же вулкана? Каков парниковый эффект от извержения на Пальме? Омаира Гарсия, ученый, работающий на острове Тенерифе, зафиксировал резкое увеличение концентрации CO2 во время извержения:

«Концентрация диоксида углерода увеличилась очень значительно. Но в то же время — только в одном месте и на короткий срок».

На пике активности вулкан извергал 3000 т углекислого газа в день. Может показаться, что это много, но по сравнению с выбросами от человеческой деятельности это совсем чуть-чуть.

«Если мы сравним этот показатель, например, с выбросами воздушного транспорта, — добавляет Омаира, — которые составляют 330 тыс. тонн в день, то выбросы из малых или средних вулканов, как, например, на Пальме, составляют сотую часть выбросов, связанных, только с авиацией. Это ничтожно мало».

На самом деле углекислый газ, производимый всеми вулканами мира, составляет менее 1% от объемов выбросов, производимых людьми.

«Вулканы существуют на Земле гораздо дольше, чем люди, — напоминает Ана Пардо Кофрадес.— А изменение климата началось только после промышленной революции. Поэтому мы не можем обвинить вулканы в изменении климата». А главное, говорит Катерин Хэйер, «вулканы останавливаются, а мы нет. Мы выбрасываем газы каждый год, каждый месяц, каждый день».

Температура воздуха в декабре по спутниковым данным

В мировом масштабе декабрь 2021 г. был на 0,3°C теплее среднего уровня 1991-2020 гг., заняв шестое место по теплоте за всё время наблюдений.

Уровень температуры декабря 2021 г. по сравнению со среднемесячной за 1991-2020 гг. Euronews

Здесь в Европе наблюдался резкий контраст температур. В западной и южной Европе температура была гораздо выше среднемесячного уровня. Так в британском городе Ба́ле на Новый год была зарегистрирована рекордная температура в 16,5°C.

Но во всей Скандинавии, Прибалтике и северной России было холоднее, чем обычно. В Швеции этот декабрь был самым холодным с 2012 г.

Температурная динамика за период 1970-2021 гг. Euronews

Пришло время подвести итоги прошлого года, посмотрев, как он укладывается в тенденцию потепления, наблюдаемую с 1970 г. 2021 г. занимает седьмое место по теплоте, но всё же он был прохладнее предыдущих лет.