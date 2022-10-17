"Климат сегодня": о жаре в Гренландии и ловле метана

Судя по заданной сентябрем планке, мир ждет теплая осень. Жарче обычного было в нетипичных регионах, например, в Гренландии, где впервые за историю наблюдений в начале осени наблюдалось обширное таяние.

Тепло, но не везде

По данным службы мониторинга климата Земли "Коперник", в сентябре температура на планете была на 0,3 градуса Цельсия выше среднего показателя 1991-2020 годов.

Чуть теплее, чем обычно. Euronews

Таким образом, речь идет о четвертом самом теплом сентябре за всю историю наблюдений. Однако высокие температуры держались не везде. На следующем графике синим цветом отмечены области (большая часть Европы, России и Сибири), где сентябрь оказался холоднее обычного. Ниже привычных показателей опустился столбик термометра и в Австралии, на юге Бразилии, в Парагвае, Уругвае, на севере Аргентины.

"Синие зоны": там, где было холоднее обычного. Euronews

Если увеличить масштаб, то в глаза бросается огромная темно-красная область в Гренландии, там температура в сентябре оказалась выше средней более чем на 8 градусов. По словам гляциолога Джейсона Бокса, который в сентябре работал в регионе, такая необычная погода связана с волной тепла, пришедшей в Гренландию с юга.

Багровая от необычного тепла Гренландия. Euronews

"Обычно в сентябре сезон таяния подходит к концу, но не в этот раз - комментирует эксперт. - Из-за устойчивой циркуляции воздуха, забирающей потоки с юга, температура была намного выше обычной - с пиками до 10 градусов Цельсия, поэтому вместо снега там шел дождь. Ураган "Фиона" принес дополнительное тепло и влажность в Гренландию в конце сентября".

Охотники за метаном

Метан - один из серьезных загрязнителей атмосферы Земли, по парниковому эффекту он в 84 раза сильнее углекислоты. В ЕС четверть антропогенных выбросов метана приходится на свалки, где разлагаются бытовые отходы. На одной из таких площадок близ Кракова специалисты "отлавливают" газ и отправляют его на вторичную утилизацию.

Объем работы большой: на здешней свалке ежедневно аккумулируют сотни тонн мусора. После первичной сортировки он подвергается компостированию при хорошей подаче кислорода, и это - первый шаг к ограничению выбросов метана. "В процессе компостирования метан не образуется именно из-за аэробного фактора, - поясняет директор полигона Адам Кроликовский. - Биореактор для компостирования оснащен трубами, через них идет проветривание".

Отходы утрамбовывают и засыпаются землей. Они продолжают вырабатывать метан, но и там его улавливает специальное оборудование. "У нас действует активная система добычи газа, - показывает и рассказывает Кроликовский. - Метан извлекается из свалки под давлением. В трубах создается отрицательное давление или вакуум, и метан поступает на биоэлектростанцию, где из него производят электричество."

Физик Ярослав Нецкий отмечает, что охоту за метаном наладить легче, чем борьбу с СО2. "К тому же эти усилия окупаются, - напоминает он. - Сокращение выбросов метана выгодно не только по климатическим, но и по финансовым соображениям".