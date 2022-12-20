Корабли с их большими дизельными двигателями — злостные загрязнители воздуха, но есть ли им альтернатива? Один очень чистый — и очень древний — метод передвижения по воде, похоже, поймал попутный ветер во Франции.
Казалось бы, грузовому паруснику самое место в исторической литературе, но это судно — результат многих лет инновационных исследований и разработок. Французская компания Grain de Sail утверждает, что создала первый современный парусник, который удовлетворяет требованиям коммерческого флота. Мы застаём судно в Дюнкерке, где экипаж готовится к трёхнедельному трансатлантическому переходу.
Компания производит шоколад и кофе из латиноамериканских бобов, и парусник она создавала с нуля на принципах экологичности — в его центре специально разработанный 50-тонный грузовой отсек с климат-контролем, питаемым от солнечной и ветровой энергии.
Сейчас компания строит судно побольше и планирует открыть в Дюнкерке новую шоколадную фабрику.
Судно года
Укрощение ветра для сокращения выбросов — новый тренд в морских перевозках.
Морская транспортная компания "Ализе" строит гибридное судно, оснащенное механическими парусами, для транспортировки деталей ракеты "Ариан-6" из Европы на стартовую площадку во Французской Гвиане.
Другой разработчик, Airseas, предлагает подтягивать суда автоматическим кайтом, чтобы снизить расход топлива и выбросы на 10-40%.
Но скоростные пассажирские суда не могут полагаться на ветер. Мы отправились в Ставангер, нефтяную столицу Норвегии, чтобы увидеть паром, которому нефть не нужна.
Норвежская пресса наградила Medstraum званием "Судно года": это первый в мире высокоскоростной электрический паром. Два электромотора питаются от батарей, расположенных над палубой. Дизельных двигателей на судне нет — даже на всякий случай.
По словам Микала Дале, электрический двигатель на судне меньше, чем аналогичные дизельные, а батареи хранят в общей сложности 1500 киловатт-часов энергии. "В типичном электромобиле — от 70 до 90 киловатт-часов, так что батарея у этого судна — как у пятнадцати автомашин", — заключает он.
Благодаря такой автономности паром может легко преодолевать 1,5-часовой прибрежный маршрут с несколькими остановками между Ставангером и близлежащими островами. Он вмещает 150 пассажиров с велосипедами и движется плавно, бесшумно и экологично.
Как часть системы общественного транспорта, он работает по тому же расписанию, что и паромы на дизельном топливе — и ограниченный заряд батарей этому не мешает.
Экипаж говорит, что управление на нем такое же, как на старых паромах, а скорость более 25 узлов позволяет им двигаться точно по расписанию.
Многие работают в Ставангере, а живут на соседних островах. Раньше им приходилось выбирать между медленным наземным транспортом и быстрыми, но загрязняющими природу судами. Но новый электрический паром и быстр и чист, так что компромиссы больше не нужны.
Эта технология просто незаменима в Норвегии, где экологические нормы требуют, чтобы все будущие паромы строились с нулевым или низким уровнем выбросов. Владельцы "Медстраума" — компания общественного транспорта Kolumbus — рассчитывают с его помощью сократить выбросы CO2 на 1500 тонн в год. Это равносильно снятию с маршрутов 60 автобусов!
Паром "Медстраум" был разработан в рамках исследовательского проекта под названием TrAM, который финансировался Европейским союзом. Ученые из Греции и Германии изучили сотни моделей, чтобы найти наиболее эффективную форму корпуса.
Двигательная установка — гребные винты, руль и другие компоненты – тоже была специально оптимизирована для этого парома. Инженеры говорят, что получилось даже лучше, чем ожидали: всё настолько эффективно, что экономится почти 30% энергии по сравнению со стандартными решениями. Это крайне важно для судна на батареях.
Чтобы максимально снизить вес, судостроители использовали алюминиевые конструкции — иногда толщиной до 2 миллиметров.
Общая конструкция также оказалась инновационной — в ней используется модульный подход: будущие суда этого типа смогут повторно использовать одни и те же элементы, то есть проектирование и производство станут более экономичными.
"Медстраум" проходит по дюжине кольцевых маршрутов в день, подключаясь между ними к сети для быстрой подзарядки. И самое главное — вся электроэнергия поступает из возобновляемых источников, так что этот новый европейский паром прокладывает курс к действительно чистой альтернативе старым дымящим судам.