Корабли с их большими дизельными двигателями — злостные загрязнители воздуха, но есть ли им альтернатива? Один очень чистый — и очень древний — метод передвижения по воде, похоже, поймал попутный ветер во Франции.

Казалось бы, грузовому паруснику самое место в исторической литературе, но это судно — результат многих лет инновационных исследований и разработок. Французская компания Grain de Sail утверждает, что создала первый современный парусник, который удовлетворяет требованиям коммерческого флота. Мы застаём судно в Дюнкерке, где экипаж готовится к трёхнедельному трансатлантическому переходу.

До паровых и топливных двигателей всё перевозилось под парусами. Но мы применили самые современные методы при разработке этого судна, сделав его намного более эффективным Кзавье Демеленер региональный директор, Grain de Sail

Компания производит шоколад и кофе из латиноамериканских бобов, и парусник она создавала с нуля на принципах экологичности — в его центре специально разработанный 50-тонный грузовой отсек с климат-контролем, питаемым от солнечной и ветровой энергии.

Мы доказали, что это экономически целесообразно, и в будущем готовы пойти дальше — надеюсь, с более крупной флотилией Франсуа Ле Наурес моряк, Grain de Sail

Сейчас компания строит судно побольше и планирует открыть в Дюнкерке новую шоколадную фабрику.

Судно года

Укрощение ветра для сокращения выбросов — новый тренд в морских перевозках.

Морская транспортная компания "Ализе" строит гибридное судно, оснащенное механическими парусами, для транспортировки деталей ракеты "Ариан-6" из Европы на стартовую площадку во Французской Гвиане.

Другой разработчик, Airseas, предлагает подтягивать суда автоматическим кайтом, чтобы снизить расход топлива и выбросы на 10-40%.

Но скоростные пассажирские суда не могут полагаться на ветер. Мы отправились в Ставангер, нефтяную столицу Норвегии, чтобы увидеть паром, которому нефть не нужна.

Скоростные паромы очень энергозатратны, они перевозят пассажиров на высокой скорости. Обычно эти суда работают на дизельных двигателях. Но сейчас мы поднимемся на борт нашего нового, полностью электрического скоростного парома Микал Дале руководитель проекта TrAM, Kolumbus

Норвежская пресса наградила Medstraum званием "Судно года": это первый в мире высокоскоростной электрический паром. Два электромотора питаются от батарей, расположенных над палубой. Дизельных двигателей на судне нет — даже на всякий случай.

По словам Микала Дале, электрический двигатель на судне меньше, чем аналогичные дизельные, а батареи хранят в общей сложности 1500 киловатт-часов энергии. "В типичном электромобиле — от 70 до 90 киловатт-часов, так что батарея у этого судна — как у пятнадцати автомашин", — заключает он.

Благодаря такой автономности паром может легко преодолевать 1,5-часовой прибрежный маршрут с несколькими остановками между Ставангером и близлежащими островами. Он вмещает 150 пассажиров с велосипедами и движется плавно, бесшумно и экологично.

Как часть системы общественного транспорта, он работает по тому же расписанию, что и паромы на дизельном топливе — и ограниченный заряд батарей этому не мешает.

Экипаж говорит, что управление на нем такое же, как на старых паромах, а скорость более 25 узлов позволяет им двигаться точно по расписанию.

Многие работают в Ставангере, а живут на соседних островах. Раньше им приходилось выбирать между медленным наземным транспортом и быстрыми, но загрязняющими природу судами. Но новый электрический паром и быстр и чист, так что компромиссы больше не нужны.

Эта технология просто незаменима в Норвегии, где экологические нормы требуют, чтобы все будущие паромы строились с нулевым или низким уровнем выбросов. Владельцы "Медстраума" — компания общественного транспорта Kolumbus — рассчитывают с его помощью сократить выбросы CO2 на 1500 тонн в год. Это равносильно снятию с маршрутов 60 автобусов!

Если мы посмотрим на выбросы нашего общественного транспорта, то в них преобладают несколько скоростных паромов. Возможность их электрифицировать и сократить эти выбросы — это важный шаг к углеродной нейтральности в ближайшие пару лет Микал Дале руководитель проекта TrAM, Kolumbus

Паром "Медстраум" был разработан в рамках исследовательского проекта под названием TrAM, который финансировался Европейским союзом. Ученые из Греции и Германии изучили сотни моделей, чтобы найти наиболее эффективную форму корпуса.

Двигательная установка — гребные винты, руль и другие компоненты – тоже была специально оптимизирована для этого парома. Инженеры говорят, что получилось даже лучше, чем ожидали: всё настолько эффективно, что экономится почти 30% энергии по сравнению со стандартными решениями. Это крайне важно для судна на батареях.

Повышение эффективности всего на несколько процентов позволяет судну двигаться либо быстрее, либо дольше. Так что это действительно отличный проект — он показал, что у нас есть необходимые знания и умения для того, чтобы выводить электрические суда на рынок Тоне Вик технический менеджер, Servogear

Чтобы максимально снизить вес, судостроители использовали алюминиевые конструкции — иногда толщиной до 2 миллиметров.

Общая конструкция также оказалась инновационной — в ней используется модульный подход: будущие суда этого типа смогут повторно использовать одни и те же элементы, то есть проектирование и производство станут более экономичными.

Мы попытались изучить модульные концепции, которые используются в автомобильной промышленности и самолетостроении, и перенести этот подход в судостроительную отрасль Эдмунд Толо менеджер по исследованиям и разработкам/продажам, Fjellstrand

"Медстраум" проходит по дюжине кольцевых маршрутов в день, подключаясь между ними к сети для быстрой подзарядки. И самое главное — вся электроэнергия поступает из возобновляемых источников, так что этот новый европейский паром прокладывает курс к действительно чистой альтернативе старым дымящим судам.