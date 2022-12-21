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мир

Социальный эксперимент и тёплые одеяла: европейцы справляются с кризисом

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 Euronews
Можно ли жить в квартире при 13° — выясняют в Бельгии
Можно ли жить в квартире при 13° — выясняют в Бельгии   -   Авторское право  Кадр из видео AFP

Европейцы, живущие в условиях энергетического кризиса, ищут пути справиться с ним: от практических до социально-философских.

В Бельгии организовали эксперимент под девизом "согревайте тело, а не комнату!": участники проверяют, сможет ли человек выжить в городском доме без отопления.

Грегуар Валленборн, участник эксперимента:

"Это дело привычек, которые носят как физиологический, так и ментальный характер. Это означает, что мы можем смириться даже с такими вещами, о которых мы раньше не думали, что сможем. Но к этому нужно идти постепенно, в индивидуальном темпе. Универсального рецепта не существует".

Во французском Тоннере на эксперименты не решаются. Местные власти предпочитают более традиционный подход. Малоимущим и пенсионерам, которые не могут оплачивать счета за отопление, раздают тёплые пуховые одеяла.

"Я пенсионер, и у меня, к сожалению, не так много денег. А пуховое одеяло мне очень поможет, особенно по утрам, когда очень холодно".

В Финляндии в целях экономии электроэнергии отключают свет и отопление в спортивных комплексах, например на катках. Так что хоккейная команда из города Оулу, чуть южнее полярного круга, вынуждена тренироваться на открытом общественном катке.