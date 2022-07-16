Огненное лето Европы: пожары не отступают

Пожарные в Португалии борются с огнём, оставляющим груды пепла на месте зелёных лесов. Почти по всей стране объявлен уровень тревоги.

На севере потерпел крушение противопожарный самолёт, его пилот погиб. Об этом сообщили в гражданской обороне. Люди критикуют действия властей:

"Государство ничего не делает. Частные лица иногда делают больше, чем само государство. Мы идём по дороге, и все это видят: деревья иногда образуют как бы тоннель, одно над другим. Такого не должно быть. Разве огонь не может с лёгкостью переброситься с одной стороны дороги на другую? Конечно, может".

Волна пожаров, охватившая юго-западную Европу, - уже вторая за последние несколько недель. Учёные связывают её с климатическими изменениями и предсказывают всё более частые и интенсивные повторения таких погодных явлений. Напряжённой остаётся ситуация и во Франции.

"Вызывает некоторое удовлетворение тот факт, что за всё это время пламя не продвинулось вперёд, выжженная площадь остаётся всё та же - 3150 гектаров. Но пожары всё ещё не взяты под контроль, пламя не локализовано. Это чрезвычайно важный момент, на который следует обратить внимание", - говорит заместитель префекта Аркашона Ронан Леустик.

В Испании после трёх чрезвычайно тяжёлых дней официальные лица, координирующие усилия по тушению пожаров, заявили, что ситуация на одном из огненных фронтов немного улучшилась.

В Западной Румынии за последние 3 дня пожарные потушили более 20 очагов возгорания, затронувших почти 100 гектаров посевов в уезде Мехединти. Местные жители пытались бороться с пожаром собственными силами, опасаясь, что пламя приблизится к их домам.