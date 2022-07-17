Пожары: Франция, Испания, Португалия

Франция

Шестой день пылают пожары в департаменте Жиронда на юго-западе Франции. С огнём борются 1200 пожарных. По данным на воскресенье, сгорели 10 700 гектаров леса. Этот пожар называют самым крупным и сильным за последние десятилетия.

Пламенем охвачены территории в бассейне Аркашона в Ла-Тест-де-Буш и в коммунах Ландирас и Гильос. Эвакуированы 14 400 человек. Муниципалитеты принимают эвакуированных в специальных центрах размещения или в залах для приёмов в местных учреждениях, где ещё есть свободные места.

Борьбу с огнём осложняют погодные условия. Ветры постоянно меняют направление. В 15 французских департаментах, главным образом на Атлантическом побережье, введён красный уровень опасности в связи с аномальной жарой.

Испания

Пожары и температура выше 45 градусов по Цельсию - в соседней Испании. По данным органов здравоохранения, от последствий жары, длившейся почти неделю, скончались 360 человек.

Более 3 000 жителей эвакуированы из-за большого пожара близ Михаса в провинции Малага. Здесь сгорели около 2 000 гектаров леса.

В огне пожаров также территория близ Касас-де-Мировете в Эстремадуре - пламя, грозящее приблизиться к национальному парку Монфраг, тушат при помощи вертолётов. Эвакуированы два села. Борьба с огнём продолжается также в центральном регионе Кастилии и Леона и в Галисии на севере.

Португалия

В Португалии температура, державшаяся в последние дни на отметке 40 и выше градусов, на большей части территории страны упала. Учитывая улучшение погодных условий, власти понизили уровень опасности. Но за последнюю неделю более 200 человек скончались от последствий, связанных с жарой, Большинство из них - пожилые люди с сопутствующими заболеваниями.

Северо-восточнее Порту пожарные при поддержке авиации и другой техники продолжают борьбу с огненной стихией. Пламя уничтожило десятки тысяч гектаров – самую большую площадь с 2017 года.