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Франция

Пожары: Франция, Испания, Португалия

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 Кнарик Хачатрян
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Пожарные борются с огнём во Франции
Пожарные борются с огнём во Франции   -   Авторское право  AP/AP

Франция

Шестой день пылают пожары в департаменте Жиронда на юго-западе Франции. С огнём борются 1200 пожарных. По данным на воскресенье, сгорели 10 700 гектаров леса. Этот пожар называют самым крупным и сильным за последние десятилетия. 

Пламенем охвачены территории в бассейне Аркашона в Ла-Тест-де-Буш и в коммунах Ландирас и Гильос. Эвакуированы 14 400 человек. Муниципалитеты принимают эвакуированных в специальных центрах размещения или в залах для приёмов в местных учреждениях, где ещё есть свободные места. 

Борьбу с огнём осложняют погодные условия. Ветры постоянно меняют направление. В 15 французских департаментах, главным образом на Атлантическом побережье, введён красный уровень опасности в связи с аномальной жарой. 

Испания

Пожары и температура выше 45 градусов по Цельсию - в соседней Испании. По данным органов здравоохранения, от последствий жары, длившейся почти неделю, скончались 360 человек.

Более 3 000 жителей эвакуированы из-за большого пожара близ Михаса в провинции Малага. Здесь сгорели около 2 000 гектаров леса.

В огне пожаров также территория близ Касас-де-Мировете в Эстремадуре - пламя, грозящее приблизиться к национальному парку Монфраг, тушат при помощи вертолётов. Эвакуированы два села. Борьба с огнём продолжается также в центральном регионе Кастилии и Леона и в Галисии на севере.

Португалия

В Португалии температура, державшаяся в последние дни на отметке 40 и выше градусов,  на большей части территории страны упала. Учитывая улучшение погодных условий, власти понизили уровень опасности. Но за последнюю неделю более 200 человек скончались от последствий, связанных с жарой, Большинство из них  - пожилые люди с сопутствующими заболеваниями.

Северо-восточнее Порту пожарные при поддержке авиации и другой техники продолжают борьбу с огненной стихией. Пламя уничтожило десятки тысяч гектаров – самую большую площадь с 2017 года.