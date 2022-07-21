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Франция

Пожары во Франции: Эммануэль Макрон посетил зону бедствия

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 Anelise Borges  & Alexander Kazakevich
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Президент Франции на встрече с пожарной бригадой, Ла-Тест-де-Бюш, департамент Жиронда
Президент Франции на встрече с пожарной бригадой, Ла-Тест-де-Бюш, департамент Жиронда   -   Авторское право  AP Photo/Bob Edme, Pool

Президент Франции Эммануэль Макрон посетил в среду зону бедствия в Жиронде на юго-западе страны, чтобы лично оценить масштаб ущерба от лесных пожаров, охвативших регион неделю назад. А также выразить слова поддержки тем, кто борется с огнём. "Нам повезло, что у нас столько волонтёров. Я впечатлён тем, как много молодых людей помогают пожарным", – заявил он.

Корреспондент Euronews Анелиз Боржес спросила у главы государства, которого некоторые эко-активисты – в частности молодёжь – упрекают в нежелании принимать серьёзные меры по борьбе с климатическими изменениями, какой Франция будет через 5 лет, к концу его второго президентского срока, изменится ли страна?

Вы знаете, это часть моей работы – отвечать на критику. Но теперь к фактам: в течение моего первого срока нам удалось в два раза быстрее сократить выбросы парниковых газов. В два раза быстрее по сравнению с тем, как это происходило при моих предшественниках. Необходимо продолжать работу: за пять лет мы удвоили наши усилия, и нам предстоит снова их удвоить – вот моя цель на ближайшие пять лет.
Эммануэль Макрон
Президент Франции

В ходе своего визита французских лидер пообещал восстановить лесонасождения, а также заново отстроить уничтоженные пламенем объекты инфраструктуры. Власти эвакуировали 36 тысяч человек. Некоторых разместили в этом выставочном центре.

Рассказом о пережитом поделились Жуан и Карин Белло: "Светило солнце, а затем в течение 30 минут все потемнело, и пошел пепельный дождь, как в Помпеях. Это правда было странно. Когда пришел приказ об эвакуации, я взял только самое необходимое. На сборы дали 10 минут. Мы взяли что смогли: туалетные принадлежности, одежду, которая попалась под руку. Я хотел забрать моего кота, но не смог его найти".

11-летнему Алекси повезло, его собаку спасли вместе с ним. Мальчик отметил свой день рождения в центре временного размещения. С ним поговорила Анелиз Боржес:

– Сколько ты здесь уже находишься?

– Неделю, с прошлого четверга.

– И как тут?

– Нормально.

– Тебе приходится спать со старшим братом.

– Ничего страшного.

Эксперты согласны в том, что нужно проделать огромную работу, чтобы поколение Алекси не страдало от все более разрушительных лесных пожаров и аномальной жары. По словам волонтёра Жан-Жака Либурне, власти должны взять на себя больше ответственности: "Мы подаём пример, привлекаем внимание к проблеме, но инструменты для её решения находятся в руках политиков".